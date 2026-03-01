தில்லி அரசு திங்கள்கிழமை பிங்க் நேஷனல் காமன் மொபிலிட்டி காா்டை (என். சி. எம். சி) அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இது தேசிய தலைநகரில் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணத்தை வழங்குவதையும், ஒற்றை ஸ்மாா்ட் காா்டு மூலம் பல பொது போக்குவரத்து அமைப்புகளுக்கு தடையற்ற அணுகலை செயல்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
இந்திரா காந்தி உள்விளையாட்டு அரங்கில் ‘சஷக்த் நாரி, சம்ரித் தில்லி‘ என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவா் திரௌபதி முா்மு இந்த திட்டத்தை முறைப்படி தொடங்கி வைப்பாா். அதே நிகழ்ச்சியில், ஹோலி மற்றும் தீபாவளியை முன்னிட்டு தில்லியில் உள்ள அனைத்து ரேஷன் காா்டு வைத்திருக்கும் குடும்பங்களுக்கும் ஆண்டுதோறும் 2 இலவச எல்பிஜி சிலிண்டா்களை வழங்கும் திட்டமும் தொடங்கி வைக்கப்படும்.
இது குறித்து முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறியதாவது: நேரடி நன்மை பரிமாற்றம் (டிபிடி) மூலம் இந்த நன்மை வழங்கப்படும். ஒரு எல்பிஜி சிலிண்டரின் தற்போதைய விலைக்கு சமமான தொகை ரேஷன் காா்டு வழங்கப்பட்ட குடும்பத் தலைவரின் ஆதாா் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இந்தத் திட்டம் சுமாா் 1.55 மில்லியன் ரேஷன் காா்டு வைத்திருக்கும் குடும்பங்களை உள்ளடக்கும். இது சமையல் எரிபொருள் செலவுகளின் நிதிச் சுமையை எளிதாக்கும் மற்றும் குடும்பங்கள் விழாவை கண்ணியத்துடனும் வசதியுடனும் கொண்டாட உதவும்.
பிங்க் காா்டு ப்ச்ல்லியின் பெண் குடியிருப்பாளா்கள் ப்ச்ல்லி போக்குவரத்துக் கழக (டி. டி. சி) பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்க அனுமதிக்கும். மெட்ரோ, பிராந்திய விரைவு போக்குவரத்து அமைப்பு (ஆா்ஆா்டிஎஸ்) மற்றும் பிற பொதுப் போக்குவரத்து சேவைகளில் கட்டண பயணத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படும். பெண்களுக்கான தினசரி பயணச் செலவுகளைக் குறைத்து, கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்கான அணுகலை மேம்படுத்தும் அதே வேளையில், பொதுப் போக்குவரத்தை மேலும் அணுகக்கூடியதாகவும், டிஜிட்டல் வடிவமாகவும் மாற்றுவதற்காக இந்த முயற்சி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதியான பெண் குடியிருப்பாளா்களுக்கு இளஞ்சிவப்பு காா்டு பொதுப் பயணிகளுக்கு நீலம் மற்றும் மாதாந்திர பாஸ் பயனா்களுக்கு ஆரஞ்சு என மூன்று வகையான மொபிலிட்டி காா்டுகள் வழங்கப்படும். முதல் கட்டத்தில், இளஞ்சிவப்பு மற்றும் நீல அட்டைகள் வெளியிடப்படும், பின்னா் ஆரஞ்சு அட்டையும் வழங்கப்படும். தில்லி போக்குவரத்துக் கழகம் இந்த அட்டைகளை வழங்க ஹிண்டன் மொ்கன்டைல் லிமிடெட் (முஃபின் பே) மற்றும் ஏா்டெல் பேமென்ட்ஸ் வங்கி லிமிடெட் நிறுவனங்களுக்கு அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது.
இந்த அட்டைகள் தில்லியின் பொதுப் போக்குவரத்து வலையமைப்பை முழுவதும் தற்போதுள்ள தானியங்கி கட்டண வசூல் அமைப்புடன் ஒருங்கிணைக்கப்படும், மேலும் பிங்க் காா்டு இலவசமாக வழங்கப்படும். மாவட்ட நீதவான் மற்றும் துணை பிரதேச நீதவான் அலுவலகங்கள் மற்றும் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட டி. டி. சி இடங்கள் உட்பட சுமாா் 50 மையங்கள் அட்டை வழங்குவதற்காக அமைக்கப்படும். ஒரு எளிய மற்றும் வெளிப்படையான செயல்முறையை உறுதிப்படுத்த குறைந்தபட்ச ஆவணங்கள் தேவைப்படும்.
வயது, பாலினம் மற்றும் தில்லி வசிப்பிடத்தை சரிபாா்க்க ஒவ்வொரு இளஞ்சிவப்பு அட்டையும் பயனாளியின் மொபைல் எண் மற்றும் ஆதாா் உடன் இணைக்கப்படும்.
தற்போதுள்ள காகித அடிப்படையிலான இளஞ்சிவப்பு டிக்கெட்டுகளை பிங்க் காா்டு மாற்றும், தொடுதல் இல்லாத பயணம், பயணங்களின் டிஜிட்டல் பதிவுகள் மற்றும் வருவாய் கணக்கியலில் மேம்பட்ட வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவற்றை வழங்கும்.
தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண் பயனாளிகளுக்கு இளஞ்சிவப்பு என். சி. எம். சி அட்டைகள் வழங்கப்படும், இது தலைநகரில் மிகவும் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் பெண்கள் நட்பு பொதுப் போக்குவரத்து முறையை நோக்கிய முக்கிய படியாகும் என்றாா் அவா்.
