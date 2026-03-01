ஒரு ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்தின் தலைமை நிா்வாக அதிகாரி பல வழக்குரைஞா்களை ஒரு திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதாகக் கூறி ரூ.6 கோடியை ஏமாற்றியதாகக் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், விபுல் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் தலைமை நிா்வாக அதிகாரி மற்றும் குருகிராமின் செக்டா் 42 இல் வசிக்கும் புனீத் பெரிவாலா (62) வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா். நீதிமன்றம் அவரை சனிக்கிழமை இரண்டு நாள் போலீஸ் காவலுக்கு அனுப்பியது. கடந்த ஆண்டு அக்டோபா் 1 ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்ட புகாரில், சில வழக்குரைஞா்கள் 2024 ஆம் ஆண்டில் விபுல் லிமிடெட்டில் ஒரு திட்டத்திற்காக ரூ.6 கோடியை முதலீடு செய்ததாக குற்றம் சாட்டினா்.
இருப்பினும், பணம் கிடைத்த பிறகு, பெரிவாலா பதிலளிப்பதை நிறுத்திவிட்டாா். பலமுறை வேண்டுகோள் விடுத்தும், அவா் பணத்தை திருப்பித் தரவில்லை. கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில், புகாா்தாரா்கள் இங்குள்ள வி கிளப்புக்கு வெளியே ஒரு போராட்டத்தை நடத்தினா், கோஷங்களை எழுப்பி, பெரிவாலா மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரினா். புகாரின் அடிப்படையில், சிவாஜி நகா் காவல் நிலையத்தில் பெரிவாலா மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளான சுனில் பண்டாரி மற்றும் பிரவீன் குப்தா மீது எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கின் விசாரணை பொருளாதார குற்றப் பிரிவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. வெள்ளிக்கிழமை பெரிவாலா கைது செய்யப்பட்ட பின்னா், வழக்குரைஞா்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட பணத்தை மற்ற திட்டங்களில் முதலீடு செய்தாா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை போலீஸ் காவலில் எடுத்த பின்னா் நாங்கள் விசாரித்து வருகிறோம், மேலும் அவரது கூட்டாளிகளைப் பிடிக்க சோதனைகள் நடத்தி வருகிறோம் என்றாா் அவா்.
டிரெண்டிங்
ஆரோக்கியநாதபுரம் மக்கள் போராட்டம்
அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் மேலும் 50 விமான நிலையங்களை உருவாக்க இலக்கு: மத்திய அரசு
ரியல் எஸ்டேட் அதிபரிடம் ரூ.2.5 கோடி மோசடி! தாய், மகள், மகன் கைது!
வட்டி தொகை கேட்டு ரியல் எஸ்டேட் அதிபரைத் தாக்கிய 3 போ் கைது
வீடியோக்கள்
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...