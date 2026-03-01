Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
புதுதில்லி

தலைநகரில் குளிா் குறைந்து வெய்யில் அதிகரிப்பு!

தேசியத் தலைநகா் தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெய்யிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது.

News image
வெய்யில் - (கோப்புப்படம்)
Updated On :1 மார்ச் 2026, 6:55 pm

Syndication

தேசியத் தலைநகா் தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெய்யிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. பெரும்பாலான வானிலை கண்காணிப்பு நிலையங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேலே பதிவாகியிருந்தது.

இதில் பீதம்புரா வானிலை கண்காணிப்பு நிலையத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32.6 டிகிரி செல்சியஸாக பதிவாகி முன்னிலை வகித்தது. அதே சமயம் கடந்த சில நாள்களாக குளிரின் தாக்கம் குறைந்து வருகிறது. காற்றின் தரம் ‘மிகமான’ பிரிவில் இருந்தது.

வெப்பநிலை: தில்லியில் கடந்த ஒரு மாதமாக குளிரின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. இதனால், நகரவாசிகள் மிகவும் சிரமத்தை எதிா்கொண்டனா். இந்நிலையில், கடந்த சில நாள்களாக வெப்பநிலை அதிகரித்து வருகிறது.

இதற்கிடையே, தில்லியின் முதன்மை வானிலை கண்காணிப்பு நிலையமான சஃப்தா்ஜங்கில் ஞாயிற்றுக்கிழமை குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பருவ சராசரியில் 2.9 டிகிரி உயா்ந்து 15.4 டிகிரி செல்சியஸாக பதிவாகியது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை பருவ சரசரியிலிருந்து 4.6 டிகிரி உயா்ந்து 30.7 டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகியது. காற்றில் ஈரப்பதத்தின் அளவு காலை 8.30 மணியளவில் 74 சதவீதமாகவும், மாலை 5.30 மணியளவில் 34 சதவீதமாகவும் இருந்தது.

பீதம்புராவில் 32.6 டிகிரி: இதே போன்று, ஜாஃபா்பூரில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30.7 டிகிரி செல்சியஸ், நஜாஃப்கரில் 31.5 டிகிரி, ஆயாநகரில் 32.4 டிகிரி, லோதி ரோடில் 32.2 டிகிரி, பாலத்தில் 28.9 டிகிரி, ரிட்ஜில் 31.2 டிகிரி, பீதம்புராவில் 32.6 டிகிரி, சல்வான் பப்பளிக் ஸ்கூல் பகுதியில் 30.3 டிகிரி செல்சியஸ் என பதிவாகியிருந்தது.

காற்றின் தரம்: தில்லியில் காலை 9 மணி அளவில் ஒட்டுமொத்தக் காற்றுத் தரக் குறியீடு 197 புள்ளிகளாகப் பதிவாகி இருந்ததாக மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரவு காட்டுகிறது.

முன்னறிவிப்பு: இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 2) அன்று பகல் நேரத்தில் தரை மேற்பரப்பு காற்று பலமாக வீசும் என்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 16 டிகிரி செல்சியஸாகவும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29 டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

டிரெண்டிங்

தில்லியில் மேகமூட்ட வானிலை: மிதமான பிரிவில் காற்றின் தரம்!

தில்லியில் மேகமூட்ட வானிலை: மிதமான பிரிவில் காற்றின் தரம்!

தில்லியில் ஆண்டின் வெப்பமான நாளாகப் பதிவு!

தில்லியில் ஆண்டின் வெப்பமான நாளாகப் பதிவு!

நகரில் மோசம் பிரிவில் காற்றின் தரம் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 28.5 டிகிரி!

நகரில் மோசம் பிரிவில் காற்றின் தரம் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 28.5 டிகிரி!

தில்லியில் மிதமான பிரிவில் காற்றின் தரம்!

தில்லியில் மிதமான பிரிவில் காற்றின் தரம்!

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு