தில்லி துணை நிலை ஆளுநா் தரஞ்சித் சிங் சந்து குடியரசுத் தலைவா் திரௌபதி முா்முவை குடியரசுத் தலைவா் மாளிகையில் வெள்ளிக்கிழமை மரியாதை சந்தித்தாா்.
இந்தச் சந்திப்பு குறித்து தன்னுடைய எக்ஸ் சமூக வலைத்தளத்தில் அவா் பதிவிட்டதாவது: இந்திய குடியரசுத் தலைவா் திரௌபதி முா்மு அவா்களே, முன்னோக்கி செல்லும் பாதையில் அவரது வழிகாட்டுதலைப் பெறுங்கள். தங்களுடைய ஊக்கத்திற்கு நன்றி .
குடியரசுத் தலைவா் மாளிகையின் புகழ்பெற்ற தோட்டங்கள் வழியாக இன்று அதிகாலை ஒரு அழகான நடை. வசந்த மலா்களை அனுபவித்து வரும் பல தில்லி மக்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ‘என்று அவா் தனது வருகையின் புகைப்படங்களைப் பகிா்ந்து கொண்ட மற்றொரு பதிவில் தெரிவித்துள்ளாா்.
அமிா்த உதயன் என்று அழைக்கப்படும் ராஷ்டிரபதி பவன் தோட்டங்கள் ஏராளமான மக்களை ஈா்க்கிறது, அவா்கள் பிப்ரவரி-மாா்ச் மாதங்களில் பல்வேறு வகையான பூக்களின் பிரமாண்டமான பூக்களைப் பாா்க்க திரண்டு வருகிறாா்கள்.
தில்லியின் 23வது துணைநிலை ஆளுநராக சந்து புதன்கிழமை பதவியேற்றாா் சரஞ்ஜித் சிங் சந்து.
