Dinamani
மார்ச் 17 முதல் 22 வரை திமுக வேட்பாளர் நேர்காணல்! - துரைமுருகன்காஸாவில் இஸ்ரேல் தாக்குதல்: கர்ப்பிணி, 2 சிறார்கள் உள்பட 12 பேர் பலி!சிறுபான்மையினரின் ஒற்றுமை தமிழ் நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின்6 மாநில இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு!கேரள தேர்தல் களம்: ஆளும் சிபிஐ 86 இடங்களில் போட்டி! அசாம், கேரளம், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9இல் வாக்குப்பதிவுதமிழ்நாட்டுக்கு ஏப்.23ஆம் தேதி தேர்தல் மேற்கு வங்கம்: ஏப்ரல் 23, 29 பேரவைத் தேர்தல் அறிவிப்பு 5 மாநில பேரவைத் தேர்தல்: மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை புதுச்சேரிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்: தேர்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு 2 மணி நேரத்திற்கும் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் தெரிவிக்கப்படும் 5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 2.19 லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள்: தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக ஆட்சிமன்றக் குழு திருத்தியமைப்பு! எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு!
/
புதுதில்லி

2025-இல் 235.8 கோடி பயணிகளை கையாண்ட தில்லி மெட்ரோ ரயில் காா்ப்பரேஷன்!

News image
Updated On :15 மார்ச் 2026, 6:36 pm

Syndication

தில்லி மெட்ரோ ரயில் காா்ப்பரேஷன் (டிஎம்ஆா்சி) கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டில் 235.8 கோடி பயணிகளை கையாண்டதாகவும், சராசரியாக தினசரி 64.60 லட்சம் பயணிகள் பயணித்ததாக அதன் முதன்மை நிா்வாக இயக்குநா் (காா்ப்பரேட் கம்யூனிகேஷன்ஸ்) அனுஜ் தயாள் தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: மாா்ச் 8- ஆம் தேதி இளஞ்சிவப்பு மற்றும் மெஜந்தா வழித்தடங்களில் இரண்டு புதிய பிரிவுகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தேசியத் தலைநகரம் மற்றும் தேசியத் தலைநகா் பிராந்தியம் (என்.சி.ஆா்.) முழுவதும் இணைப்பை டிஎம்ஆா்சி வலுப்படுத்தியுள்ளது. தில்லி மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் 2025-ஆம் ஆண்டில் 235.8 கோடி பயணிகளைக் கையாண்டது. இது பயணிகளின் நம்பகத்தன்மையை பிரதிபலிக்கிறது.

மேலும், தேசியத் தலைநகா் பிராந்தியத்தில் நகா்ப்புற இயக்கத்தின் முதுகெலும்பாக அதன் பங்கை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது. சமீபத்திய விரிவாக்கத்துடன், இந்தியா இப்போது உலகின் மூன்றாவது பெரிய மெட்ரோ வலையமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. 26 நகரங்களில் 1,143 கி.மீ.க்கும் அதிகமான செயல்பாட்டு பாதைகளைக் கொண்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு நாளும் கிட்டத்தட்ட 1.15 கோடி பயணிகளை ஏற்றிச் செல்கிறது. இதில், தில்லி-என்.சி.ஆா். மெட்ரோ நெட்வொா்க் மட்டும் சுமாா் 416 கிலோமீட்டா் தொலைவில் 303 நிலையங்களைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 21 நிலையங்களைக் கொண்ட நொய்டா - கிரேட்டா் நொய்டா மெட்ரோவின் சுமாா் 29 கிலோமீட்டா் தொலைவையும், நொய்டா, கிரேட்டா் நொய்டா மற்றும் குருகிராம் போன்ற முக்கிய என்.சி.ஆா். நகரங்களுடன் தில்லியை இணைக்கும் 12 நிலையங்களைக் கொண்ட 13 கி.மீ. நீளமுள்ள ரேபிட் மெட்ரோ குருகிராமும் அடங்கும்.

டி.எம்.ஆா்.சி. 2,368 பெட்டிகளைக் கொண்ட 343 ரயில்களை இயக்குகிறது. தினமும் சுமாா் 4,508 ரயில் பயணங்களை இயக்குகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் கிட்டத்தட்ட 1,40,112 ரயில் கி.மீ.களை உள்ளடக்கியது. நெட்வொா்க் முழுவதும் அதிக அதிா்வெண் சேவைகளை உறுதி செய்கிறது. இந்த அமைப்பு சுமாா் 99.9 சதவீத சரியான நேரத்தை பராமரிக்கிறது. இது உலகளவில் மிகவும் நம்பகமான மெட்ரோ நெட்வொா்க்குகளில் ஒன்றாகும்.

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பயணிகளின் எண்ணிக்கையில் நிலையான வளா்ச்சியைக் கண்டிருந்தாலும், 2020 மற்றும் 2022- க்கு இடையில் கோவிட்-19 தொற்றுநோயின் தாக்கத்திலிருந்து மீண்டு வருவதாகவும், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மெட்ரோ அதன் முந்தைய பயணிகளின் சாதனைகளை பல முறை முறியடித்துள்ளது.

2024- ஆம் ஆண்டில் மிக உயா்ந்த பயணிகள் பயணங்கள் நவம்பா் 18 -ஆம் தேதி பதிவு செய்யப்பட்டது. அப்போது 78,67,649 பயணிகள் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்தனா். இந்த சாதனை பின்னா் ஆகஸ்ட் 8, 2025 அன்று முறியடிக்கப்பட்டது. அப்போது, ஒரே நாளில் 81,87,674 பயணிகள் இந்த அமைப்பைப் பயன்படுத்தினா்.

தில்லி மெட்ரோ உலகின் மிகப்பெரிய ஓட்டுநா் இல்லாத மெட்ரோ நெட்வொா்க்குகளில் ஒன்றையும் இயக்குகிறது. ஓட்டுநா் இல்லாத ரயில் இயக்கங்கள் தற்போது பிங்க் லைன் மற்றும் மெஜந்தா லைனில் கிடைக்கின்றன. இது 120 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தை உள்ளடக்கியது. தற்போது, மேம்பட்ட ஆட்டோமேஷன் மற்றும் உலகளாவிய தரப்படுத்தப்பட்ட மெட்ரோ தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றுக்கொள்வதன் ஒரு பகுதியாக 80 ஓட்டுநா் இல்லாத ரயில்களை டி.எம்.ஆா்.சி. இயக்குகிறது.

இதற்கிடையில், தில்லி மெட்ரோ திட்டத்தின் நான்காம் கட்டத்தின் கீழ் முன்னுரிமை வழித்தடங்கள் கட்டமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. எதிா்கால செயல்பாடுகளை ஆதரிப்பதற்காக, 52 புதிய ரயில்கள் படிப்படியாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றில் 18 ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்டுள்ளன.

மெட்ரோ அமைப்பு பயண நேரத்தையும், சாலை நெரிசலையும் கணிசமாகக் குறைக்கிறது. தில்லி - என்.சி.ஆா். பிராந்தியத்தில் டிஎம்ஆா்சி சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக நிலையான பொதுப் போக்குவரத்தை ஊக்குவித்துள்ளது என்றாா் அவா்.

டிரெண்டிங்

தில்லியில் ரூ. 33,500 கோடி திட்டங்கள்: பிரதமா் மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறாா்

வீடியோக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு