Dinamani
கே.எல்.ராகுல் சதம் வீண்: டெல்லிக்கு எதிராக இமாலய இலக்கை துரத்திப் பிடித்த பஞ்சாப்! ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பந்துவீச்சுடெல்லி வீரர் லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் காயம்! ஆம்புலன்ஸில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் தெலங்கானா மேலவை உறுப்பினராகிறார் அசாருதீன்: ஆளுநர் ஒப்புதல்!மக்கள் எதிர்பார்த்த விடுதலை மே 4-ல் கிடைக்கும்: நிர்மல் குமார்அதானி நிறுவனத்தின் உண்மையான பெயர் மோதானி: ராகுல் கடும் தாக்குதிமுகவே மீண்டும் ஆட்சி; விஜய்யால் அரசியல் சூழல் மாறும்: திருமாவளவன்நீட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு எப்போது? என்டிஏ அறிவிப்பு
/
இந்தியா

தில்லி ரோஹிணி மெட்ரோ ரயில் நிலையத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்! நபர் கைது

தில்லி ரோஹிணி மெட்ரோ ரயில் நிலையத்துக்கு வந்த வெடிகுண்டு மிரட்டலால் பரபரப்பு நிலவியது.

News image

கோப்புப்படம்.

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 2:05 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தலைநகர் தில்லியில் உள்ள ரோஹிணி செக்டர் 18 மெட்ரோ ரயில் நிலையத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்து சனிக்கிழமை மாலை மர்ம நபர்களிடமிருந்து தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது.

இந்த மிரட்டலைத் தொடர்ந்து, வெடிகுண்டை அகற்றும் குழுவினர், மத்திய பாதுகாப்புப் படையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று வளாகத்தில் முழுமையான தேடுதல் நடத்தினர்.

சோதனையின் போது சந்தேகத்திற்குரிய பொருள் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை என்று போலீஸ் அதிகாரி கூறினார்.

இதையடுத்து விசாரணையில், ​​போலி மிரட்டல் அழைப்பு விடுத்ததாக சந்தேகத்தின் பேரில் ஒருவரை போலீஸ் கைது செய்தது. முதற்கட்ட விசாரணையில் அந்த நபர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது என்று அந்த அதிகாரி மேலும் தெரிவித்தார்.

நிலைமை உடனடியாகக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டது, மேலும் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இயல்பு நிலை செயல்பாடுகள் எந்த இடையூறும் இன்றி தொடர்ந்தன என்று போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுளளது.

Summary

A bomb threat call at the Rohini Sector 18 metro station triggered a security scare on Saturday evening, but nothing suspicious was found during a thorough check, police said.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தில்லி சட்டப்பேரவைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

நடிகை த்ரிஷா வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்!

ரஜினி, தனுஷ் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்!

தொடர்கதையாகும் வெடிகுண்டு மிரட்டல்: இன்று தில்லி சட்டப்பேரவைக்கு!

வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

24 ஏப்ரல் 2026