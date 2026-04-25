Dinamani
ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பந்துவீச்சுடெல்லி வீரர் லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் காயம்! ஆம்புலன்ஸில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் தெலங்கானா மேலவை உறுப்பினராகிறார் அசாருதீன்: ஆளுநர் ஒப்புதல்!மக்கள் எதிர்பார்த்த விடுதலை மே 4-ல் கிடைக்கும்: நிர்மல் குமார்அதானி நிறுவனத்தின் உண்மையான பெயர் மோதானி: ராகுல் கடும் தாக்குதிமுகவே மீண்டும் ஆட்சி; விஜய்யால் அரசியல் சூழல் மாறும்: திருமாவளவன்நீட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு எப்போது? என்டிஏ அறிவிப்புஎச்-1பி விசாவுக்கு 3 ஆண்டுகள் தடை? டிரம்ப் அரசு புதிய மசோதா!வாக்குச்சாவடியாகும் பள்ளிகளை சுத்தம் செய்வது யார் பொறுப்பு?
/
ஐபிஎல்

டெல்லி வீரர் லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் காயம்! ஆம்புலன்ஸில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்

பஞ்சாப் கிங்ஸ்க்கு எதிரான ஆட்டத்தில் கேட்ச் பிடிக்க முயன்ற டெல்லி வீரர் லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் அடிபட்டது.

News image

காயமடைந்த லுங்கி இங்கிடி

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 1:23 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐபிஎல் தொடரின் 35ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரிட்சை நடத்துகின்றன. டாஸ் வென்ற தில்லி கேபிடல்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது. அதிரடியாக ஆடிய அந்த அணி 20 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகள் மட்டும இழந்து 264 ரன்கள் குவித்தது.

இந்த நிலையில் பஞ்சாப்பிற்கு எதிரான ஆட்டத்தின்போது பிரியன்ஷ் ஆர்யா அடித்த பந்தை கேட்ச் பிடிக்க முயன்ற லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் அடிபட்டது. பவுண்டரி எல்லை அருகே வந்த கேட்ச்சைப் பிடிக்க பின்னோக்கி ஓடியபோது அவர் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தார். இதில் தரையில் அவரது தலை பலமாக மோதியது.

இதனால் மைதானத்திலேயே வலியால் அவர் துடித்தார். சம்பவம் நடந்த உடனே டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியின் மருத்துவக் குழுவினர் மைதானத்திற்குள் விரைந்து வந்து முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர். ஆட்டமும் சில நிமிடங்கள் நிறுத்தப்பட்டது. பின்னர் மைதானத்திற்குள் ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு அவரை ஸ்டெச்சர் மூலமாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

இதையடுத்து டெல்லி அணியில் இங்கிடிக்கு மாற்று வீரராக சமீரா களமிறங்கியுள்ளார்.

Summary

South African pacer Lungi Ngidi pacer suffered a nasty injury during Delhi Capitals' IPL 2026 match against Punjab Kings on Saturday.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
