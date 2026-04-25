ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல்முறை... கே.எல். ராகுல் நிகழ்த்திய புதிய சாதனை!

இந்திய டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் கே.எல். ராகுல் அதிக ரன்கள் குவித்தவராக வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் மூன்றாவது அதிகபட்ச ரன்கள் குவித்தவராகவும் 150+ அடித்த முதல் இந்தியராகவும் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற தில்லி கேபிடல்ஸ் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து 20 ஓவர்களில் 264/2 ரன்கள் குவித்தது.
இந்தப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடிய கே.எல். ராகுல் 67 பந்துகளில் 152* ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். இதில் 16 பவுண்டரிகள் 9 சிக்ஸர்கள் அடித்தார்.
இந்திய ஆடவர்களில் உள்ளூர், சர்வதேச, ஐபிஎல் போட்டிகள் என அனைத்திலும் சேர்த்து கே.எல். ராகுல் அதிகபட்ச ரன்களை அடித்து வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
இந்தியர்களில் அதிகபட்ச ரன்கள் அடித்தவர்கள்
1. கே.எல். ராகுல் - 152* ரன்கள் (2026)
2. திலக் வர்மா - 151 ரன்கள் (2024)
3. அபிஷேக் சர்மா - 148 ரன்கள் (2025)
4. ஸ்ரேயாஷ் ஐயர் - 147 ரன்கள் (2019)
5. புனித் பிஷத் - 146* ரன்கள் (2021)
ஐபிஎல் தொடரில் அதிகபட்ச ரன்கள் குவித்தவர்கள்
1. கிறிஸ் கெய்ல் - 175* ரன்கள் (2013)
2. பிரெண்டன் மெக்கல்லம் - 158* ரன்கள் (2008)
3. கே.எல். ராகுல் - 152* ரன்கள் (2026)
4. அபிஷேக் சர்மா - 141 ரன்கள் (2025)
5. குயிண்டன் டி காக் - 140* ரன்கள் (2022)
Summary
KL Rahul becomes Top of Highest individual scores by an Indian in Men’s T20s
