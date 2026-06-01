ஐபிஎல் 2026: வைபவ் சூர்யவன்ஷி சாதனை! அதிக ரன்கள் குவித்த டாப் - 5 பேட்டர்கள்!

ஐபிஎல் 2026 அதிக ரன்கள் அடித்த பேட்டர்கள் பற்றி...

வைபவ் சூர்யவன்ஷி - ANI

Updated On :1 ஜூன் 2026, 12:40 pm IST

ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரன்கள் குவித்து ஆர்ஞ்சு கேப் வென்ற மிக இளம் வீரர் என்ற சாதனையை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார்.

குஜராத் மாநிலம், அகமதாபாதில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2026 இறுதி ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பெங்களூரு அணி வீழ்த்தியது. தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று ஆர்சிபி அணி சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் குஜராத் அணிக்கு எதிராக 42 பந்துகளில் 75 ரன்கள் குவித்த விராட் கோலி ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

இந்த நிலையில், ஐபிஎல் 2026 தொடர் முழுவதும் அதிக ரன்கள் குவித்து ஆர்ஞ்சு கேப்பை வைபவ் சூர்யவன்ஷி (776 ரன்கள்) வென்றுள்ளார். மேலும், சூப்பர் ஸ்டிரைக்கர் விருதையும் வென்றுள்ளார்.

இதுமட்டுமின்றி, அதிக சிக்ஸர்கள் (72) வீரர், இந்த சீசனில் அதிவேக சதம் (36 பந்துகளில்) அடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார்.

அதிக ரன்கள்

1. வைபவ் சூர்யவன்ஷி (ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்) - 776 ரன்கள்

2. ஷுப்மன் கில் (குஜராத் டைட்டன்ஸ்) - 732 ரன்கள்

3. சாய் சுதர்சன் (குஜராத் டைட்டன்ஸ்) - 722 ரன்கள்

4. விராட் கோலி (ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு) - 675 ரன்கள்

5. ஹென்ரிச் கிளாசென் (சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்) - 624 ரன்கள்

மேலும், இந்த சீசனில் அதிகர் ஃபோர்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் சாய் சுதர்சன் (75) முதலிடத்தில் உள்ளார்.

IPL 2026: Vaibhav Suryavanshi Sets a Record! Top 5 Highest Run-Scorers!

ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேகமாக 1000 ரன்களைக் கடந்து வைபவ் சூர்யவன்ஷி சாதனை!

டி20 போட்டியில் 200 ரன்கள் அடிக்க வேண்டும்: வைபவ் சூர்யவன்ஷி

கிறிஸ் கெயில் சாதனையை முறியடிப்பாரா வைபவ் சூர்யவன்ஷி?

உலக சாதனை படைத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி!

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

"தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?" | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

