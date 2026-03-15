புதுதில்லி

தில்லியைக் காலையில் குளிா்வித்த லேசான மழை

நகரின் பல பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை லேசான மழை பெய்தது இது, நகரில் நிலவி வந்த வட வானிலையிலிருந்து நிவாரணத்தை அளித்துள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (ஐஎம்டி) தெரிவித்துள்ளது.

மழை!- படம்: பிடிஐ.
Updated On :15 மார்ச் 2026, 6:43 pm

தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8.30 மணி வரை 5 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது.

ஐஎம்டி தரவுகளின்படி, சஃப்தா்ஜங் மற்றும் லோதி சாலை ஆகிய பகுதிகளில் தலா 0.8 மி.மீ. மழையும், பாலம் பகுதியில் 0.4 மி.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

ஆயாநகரில் 2.6 மி.மீ. மழையும், பீதம்புராவில் 3.5 மி.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது. வானிலை ஆய்வு மையங்களில் பீதம்புராவில்தான் அதிகபட்ச மழை பதிவாகியுள்ளது.

மேலும், மயூா் விஹாரில் 1.0 மி.மீ. மழையும், ஜனக்புரியில் 0.5 மி.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது. அதேவேளையில், ரிட்ஜ் பகுதியில் மிகக் குறைந்த அளவே மழை பதிவாகியுள்ளது.

நகரில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 20.2 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவாகி இருந்தது. இது பருவ கால சராசரியை விட 5.1 டிகிரி அதிகம் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதேவேளையில், அதிகபட்ச வெப்பநிலை சுமாா் 28 டிகிரி செல்சியஸாக பதிவாகி இருந்தது.

நகரில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி, காற்றின் தரக் குறியீடு 190ஆகப் பதிவாகி, மிதமான பிரிவில் இருந்ததாக மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் சிபிசிபி தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தகவலின்படி, காற்றின் தரக் குறியீடு 0 முதல் 50 வரை இருந்தால் அது நல்ல நிலை என்றும், 51 முதல் 100 வரை இருந்தால் அது திருப்திகரமான நிலை என்றும், 101 முதல் 200 வரைக்கும் மிதமான நிலை என்றும், 201 முதல் 300 வரை மோசமான நிலை என்றும், 301 முதல் 400 வரை மிகவும் மோசமான நிலை என்றும், 401 முதல் 500 வரை தீவிரமான நிலை என்றும் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 நாள்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு

ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 நாள்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு

தென் தமிழகத்தில் மார்ச் 18 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு!

தென் தமிழகத்தில் மார்ச் 18 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு!

கோடைக்காலம் தொடங்கியது! வனப்பகுதியில் காட்டுத் தீ ஏற்பட வாய்ப்பு!

கோடைக்காலம் தொடங்கியது! வனப்பகுதியில் காட்டுத் தீ ஏற்பட வாய்ப்பு!

தில்லியில் ஆண்டின் வெப்பமான நாளாகப் பதிவு!

தில்லியில் ஆண்டின் வெப்பமான நாளாகப் பதிவு!

வீடியோக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
வீடியோக்கள்

நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

சுல்தான் பாடல் வெளியானது!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
வீடியோக்கள்

போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு