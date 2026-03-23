புதுதில்லி

தில்லியில் இன்று மேகமூட்ட வானிலைக்கு வாய்ப்பு!

தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29.5 டிகிரி செல்சியஸாக பதிவாகி இருந்தது.

மழைக்கு வாய்ப்பு 

Updated On :22 மார்ச் 2026, 10:20 pm

தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29.5 டிகிரி செல்சியஸாக பதிவாகி இருந்தது. இது, பருவகால சராசரியை விட இரண்டு புள்ளிகள் குறைவாக இருந்ததாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பருவகால சராசரியை விட 1.1 புள்ளிகள் குறைவாக 15.6 டிகிரி செல்சியஸில் பதிவாகி இருந்தது.

திங்கள்கிழமை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே 30 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் 16 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 5.30 மணியளவில் காற்றில் ஈரப்பதம் 51 சதவீதமாக பதிவாகி இருந்தது. மாலை 4 மணியளவில் காற்றின் தரம் மிதமான பிரிவில் இருந்தது.

ஒட்டுமொத்த காற்றின் தரக் குறியீடு 153 என்ற அளவில் இருந்ததாக மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

தலைநகரில் குளிா் காற்று; மீண்டும் திரும்பிய மூடுபனி!

தில்லியில் மோசம் பிரிவில் காற்றின் தரம்!

தில்லியில் மேகமூட்ட வானிலை: மிதமான பிரிவில் காற்றின் தரம்!

தில்லியில் காற்றின் தரத்தில் தொடா்ந்து முன்னேற்றம்!

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
