கடுமையாக்கப்பட்ட பியூசி விதி: 4 நாள்களில் 15000 வாகனங்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்ப மறுப்பு!

தேசியத் தலைநகரில் வாகன மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த தில்லி அரசு அதன் ‘பி. யு. சி இல்லை, எரிபொருள் இல்லை‘ விதியை தீவிரமாக அமல்படுத்தியுள்ளது. இதனால் ஏப்ரல் 26 முதல் 29 ஆம் தேதி வரை நான்கு நாள்களில் 15,000 க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் எரிபொருள் நிரப்ப மறுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நடவடிக்கை நகரத்தின் தொடா்ச்சியான காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்த தற்போதுள்ள விதிமுறைகளை களத்தில் கடுமையாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
செல்லுபடியாகும் மாசு கட்டுப்பாட்டு (பி. யு. சி) சான்றிதழ் இல்லாத வாகனங்களுக்கு தில்லியில் எரிபொருள் வழங்கப்படாது என்று ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி அரசாங்கம் மீண்டும் வலியுறுத்தியது.
அக்டோபா் 2025 இல் இந்த விதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது, முதல்வா் ரேகா குப்தா இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் இதை கடுமையாக செயல்படுத்த அழைப்பு விடுத்திருந்தாா். ‘செல்லுபடியாகும் பி. யு. சி சான்றிதழ் இல்லாத கணிசமான எண்ணிக்கையிலான வாகனங்களுக்கு தினமும் எரிபொருள் மறுக்கப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு, வெறும் 4 நாட்களில், 15,000 க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன.
பி. யு. சி. சி இல்லாததால் ஏப்ரல் 26 ஆம் தேதி 3,525 வாகனங்கள் எரிபொருள் நிலையங்களால் எரிபொருள் மறுக்கப்பட்டன. ஏப்ரல் 27 ஆம் தேதி 4,012 வாகனங்கள் மறுக்கப்பட்டன. ஏப்ரல் 28 ஆம் தேதி 4,235 வாகனங்கள் மற்றும் ஏப்ரல் 29 ஆம் தேதி 3,906 வாகனங்கள் மறுக்கப்பட்டன. நான்கு நாள்களுக்கு மொத்த வாகனங்களின் எண்ணிக்கை 15,678 ஆக இருந்தது. இது தில்லி முழுவதும் 9 பணிமனைகளிலும் நொய்டாவில் ஒன்றிலும் செல்லுபடியாகும் பி. யு. சி இல்லாத வாகனங்களின் எண்ணிக்கையுடன் ஒத்திருந்தது.
வாகன மாசுபாட்டை திறம்பட கட்டுப்படுத்துவதை உறுதி செய்வதற்காக, ’பி. யு. சி இல்லை, எரிபொருள் இல்லை’ கொள்கையை கடுமையாக செயல்படுத்துவதற்கான அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளுடன் இந்த எண்கள் ஒத்திசைந்துள்ளன. மத்திய மோட்டாா் வாகன விதிகள், 1989 இன் விதி 115 (துணை விதி 7) இன் கீழ், ஒவ்வொரு வாகனமும் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு செல்லுபடியாகும் பி. யு. சி சான்றிதழை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.
இருப்பினும், இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில், இந்த விதியை அமல்படுத்திய போதிலும், அதிக எண்ணிக்கையிலான வாகனங்கள் செல்லுபடியாகும் சான்றிதழ் இல்லாமல் தொடா்ந்து இயங்கி வருவதை அடுத்து அரசாங்கம் நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தியது.
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
தினமணி செய்திச் சேவை
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
தினமணி செய்திச் சேவை
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு