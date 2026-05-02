Dinamani
கட்டாய வெற்றிக்கான தேவையுடன் இன்று மோதும் சென்னை - மும்பைஈரான் புதிய சமரசத் திட்டம்: திருப்தியில்லை என டிரம்ப் நிராகரிப்புகொல்கத்தாவில் நாளைமுதல் 60 நாள்களுக்கு தடை உத்தரவுலண்டனில் இருந்து தாயகம் திரும்பிய 104.23 மெட்ரிக் டன் தங்கம்!தொடர் விடுமுறை: 2 நாள்களில் 2.13 லட்சம் போ் அரசுப் பேருந்துகளில் பயணம்!மேற்கு வங்கத்தின் 15 வாக்குச்சாவடிகளில் இன்று மறு வாக்குப் பதிவு
/
புதுதில்லி

மது போதையில் பேரவைக்கு வந்து ஜனநாயகத்தை அவமதித்துவிட்டார் பஞ்சாப் முதல்வர்: சச்தேவா சாடல்!

பஞ்சாப் முதல்வா் பகவந்த் மான் மது அருந்தி சட்டப்பேரவைக்கு வந்து மீண்டும் ஜனநாயகத்திற்கு அவமானத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளாா் என்று தில்லி பாஜக தலைவா் வீரேந்திர சச்தேவா தெரிவித்தாா்.

News image

Updated On :1 மே 2026, 10:20 pm

Syndication

பஞ்சாப் முதல்வா் பகவந்த் மான் மது அருந்தி சட்டப்பேரவைக்கு வந்து மீண்டும் ஜனநாயகத்திற்கு அவமானத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளாா் என்று தில்லி பாஜக தலைவா் வீரேந்திர சச்தேவா வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: பகவந்த் மான் சட்டப்பேரவைக்குள் தடுமாறி நுழைந்ததும், அவா் அங்கு குழப்பமாக பேசிய விதமும். இவையெல்லாம் நடந்தும் பேரவைத் தலைவா், பகவந்த் மானை தடுக்காததும் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புகிறது. முதல்வா் பகவந்த் மான் வெள்ளிக்கிழமை சட்டப்பேரவையில் நடந்துக் கொண்ட விதம், பஞ்சாப் அரசாங்கத்தின் ஸ்திரத்தன்மை மீதான நம்பிக்கை இழந்துவிட்டதாகவே தெரிகிறது.

பகவந்த் மான் மது போதையில் சட்டப்பேரவைக்குள் நுழைந்ததாகக் கூறப்படுவது இது முதல் முறை அல்ல. முன்னதாக, அவா் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த காலத்தில், மக்களவையிலும் குடிபோதையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இப்போது சட்டப் பேரவைக்குள் தடுமாறி, அத்தகைய நிலையில் பேசுவதன் மூலம், அவா் ஒழுக்கத்தின் அனைத்து வரம்புகளையும் கடந்துவிட்டாா்.

பகவந்த் மான் மீது ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் உடனடியாக ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவரின் இந்த நடவடிக்கையால் நாட்டு மக்களுடன் பஞ்சாப் மக்களும் அதிா்ச்சியடைந்துள்ளனா் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி அரசின் நம்பிக்கை கோரும் தீா்மானம் வெற்றி!

பாஜகவில் ஆம் ஆத்மி எம்பிக்கள்! குடியரசுத் தலைவரை சந்திக்கும் பஞ்சாப் முதல்வர்!

எங்கே தவறு நடந்தது? முதல் தோல்வி குறித்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் கேப்டன் பதில்!

ஆம் ஆத்மியில் இருந்து விலகிய எம்.பி.க்களுக்கு பஞ்சாப் முதல்வர் கடும் கண்டனம்

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

30 ஏப்ரல் 2026