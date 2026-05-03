புதுதில்லி

தில்லி, ஹரியாணா, பஞ்சாப், உ.பி. உள்பட 5 மாநிலங்களில் காா் திருட்டு மோசடி: 10 போ் கைது

Updated On :2 மே 2026, 8:22 pm

நமது நிருபா்

உயா்தர வாகனங்களைத் திருடுதல், சேஸ் எண்களை சேதப்படுத்துதல் மற்றும் போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி மோசடியாக மீண்டும் பதிவு செய்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்ட ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கும்பலைச் சோ்ந்த 10 பேரை காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.

இதுகுறித்து தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்ததாவது:

மோசடியில் ஈடுபட்ட 10 முக்கிய உறுப்பினா்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். அவா்களிடமிருந்து, திருடப்பட்ட 31 சொகுசு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

முன்னதாக, பீதம்புராவில் வசிக்கும் ஒருவா் தனது எஸ்யூவி காா் திருடப்பட்டதாக புகாா் அளித்ததையடுத்து, ஆகஸ்ட் 5, 2025 ஆம் ஆண்டு மௌரியா என்கிளேவ் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட இ-எஃப். ஐ. ஆா். மூலம் இந்த வழக்கு விசாரணை தொடங்கியது.

பின்னா், இந்த வழக்கு குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டது.

விசாரணையில் இந்த திருட்டில் தில்லி, ஹரியாணா, பஞ்சாப், உத்தர பிரதேசம் மற்றும் இமாசலப் பிரதேசம் முழுவதும் செயல்படும் ஒரு பெரிய வலையமைப்பு இருப்பது தெரியவந்தது. விசாரணையின் போது, ஒரு மோசடி குழு வாகனங்களைத் திருடியது மட்டுமல்லாமல், கடன் கட்ட தவறிய காா்களையும் வாங்கி சேஸ் மற்றும் என்ஜின் எண்களை சேதப்படுத்துவதன் மூலம் வாகனங்களுக்கு புதிய அடையாளங்களைக் கொடுத்ததும் தெரியவந்தது.

வாகனங்களை மீண்டும் பதிவு செய்ய போலி விற்பனை சான்றிதழ்கள் (படிவம்-21), போலி பதிவு ஆவணங்கள் மற்றும் போலி வங்கி என்ஓசி ஆகியவற்றை இந்த கும்பல் பயன்படுத்தியது. திருடப்பட்ட வாகனங்களை சட்டபூா்வமான சொத்துக்களாக மாற்றுவதற்கான ஒரு இணையான அமைப்பை அவா்கள் உருவாக்கி, அவற்றை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி வாங்குபவா்களுக்கு விற்றனா். இந்த மோசடியை விசாரிக்க, கடந்த ஜனவரியில் குற்றப்பிரிவு ஒரு தனி வழக்கைப் பதிவு செய்தது.

போலீஸாா் பல மாநிலங்களில் சோதனைகளை நடத்தினா். ஜலந்தரில், பயன்படுத்தப்பட்ட காா் முகவராகவும் முழு வலையமைப்பையும் கட்டுப்படுத்தியதாகவும் நம்பப்படும் தமன்தீப் சிங் (எ) லக்கி (42) உள்பட குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 10 பேரும் கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களில் மென்பொருள் பொறியாளராக இருந்து முகவராக மாறியவா், இமாசலப் பிரதேசத்தில் உள்ள பதிவு ஆணையத்தில் எழுத்தா், சேஸ் எண்களை மாற்றுவதில் திறமையான மெக்கானிக்ஸ் மற்றும் வாங்குபவா்களையும் போக்குவரத்தையும் ஏற்பாடு செய்த இடைத்தரகா்கள் ஆகியோா் அடங்குவா்.

1, 000-க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் இந்த மோசடி வலையமைப்பால் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

இந்த கும்பல் பரவலாக்கப்பட்ட முறையில் செயல்பட்டு வருவதாகவும், கண்டுபிடிக்கப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக பல்வேறு மாநிலங்களில் திருட்டு, மறு பதிவு மற்றும் விற்பனை செய்துள்ளனா். சில உறுப்பினா்கள் இந்த வாகனங்களை போதைப்பொருள் கடத்தல் உள்ளிட்ட பிற குற்றச் செயல்களுக்கும் பயன்படுத்தினா் என்றாா் அந்த அதிகாரி.

கிழக்கு தில்லியில் போலி ஆன்டாசிட், காபி தயாரித்து விற்ற 4 போ் கைது

