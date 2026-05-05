Dinamani
கேரளம்: 21 அமைச்சா்களில் 13 போ் தோல்விதவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவளிக்குமா? கிரீஷ் சோடங்கா் பதில்நாட்டில் இடதுசாரி ஆட்சியே இல்லாத மாநிலங்கள்: 50 ஆண்டுகளில் முதல்முறைதோ்தலில் மூன்றாம் இடம்: எதிா்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்த அதிமுக!இன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை!ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
புதுதில்லி

சா்வோதயா என்கிளேவ் கொள்ளை: ரெளடி கும்பலைச் சோ்ந்த 3 போ் கைது

தெற்கு தில்லியின் சா்வோதயா என்கிளேவில் உள்ள ஒரு வீட்டில் சமீபத்தில் நடந்த கொள்ளைச் சம்பவம் தொடா்பாக கச்சா-பனியன் ரெளடி கும்பலைச் சோ்ந்தவா்கள் என சந்தேகிக்கப்படும் 3 பேர் கைது

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :5 மே 2026, 5:19 am IST

Syndication

தெற்கு தில்லியின் சா்வோதயா என்கிளேவில் உள்ள ஒரு வீட்டில் சமீபத்தில் நடந்த கொள்ளைச் சம்பவம் தொடா்பாக கச்சா-பனியன் ரெளடி கும்பலைச் சோ்ந்தவா்கள் என சந்தேகிக்கப்படும் மூன்று பேரை சிறிய துப்பாக்கிச் சண்டைக்குப் பிறகு காவல்துறையினா் திங்கள்கிழமை அதிகாலை கைது செய்தனா்.

இதுகுறித்து காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்ததாவது: சா்வோதயா என்கிளேவில் கடந்த வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைக்கு இடைப்பட்ட இரவு நேரத்தில் இந்தக் கொள்ளை நிகழ்ந்தது. விஜய் மண்டல் பூங்காவை ஒட்டிய சுற்றுச்சுவருக்கு அருகில் உள்ள ஒரு மரத்தைப் பயன்படுத்தி, பால்கனியில் ஏறி குற்றவாளிகள் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

அவா்கள் ஒரு கட்டரைப் பயன்படுத்தி கதவின் பூட்டை வெட்டி வீட்டுக்குள் நுழைந்தனா். குடியிருப்பாளா்கள் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்தபோது, அவா்களை ஒரு அறைக்குள் கொள்ளையா்கள் பூட்டிவைத்தனா்.

அதன் பின்னா் குற்றவாளிகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் வீட்டைச் சூறையாடி, பணம், நகைகள் மற்றும் பிற மதிப்புமிக்க பொருள்களைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றனா்.

அந்த வளாகத்திற்குள் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளில், முகமூடி அணிந்த மூன்று நபா்கள் வீட்டைச் சுற்றி எளிதாக நடமாடுவது தெரிந்தது.

அவா்கள் கையுறைகள் மற்றும் காலுறைகளை அணிந்திருந்ததோடு, கச்சா-பனியன் கும்பலுடன் பொதுவாக தொடா்புடைய கருவிகளையும் வைத்திருந்தனா்.

குறைந்த ஆடைகளை அணிந்துகொண்டு, பெரும்பாலும் கருவிகளுடன் ஆயுதம் ஏந்தி, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைச் சம்பவங்களில் ஈடுபடுவதில் இந்தக் கும்பல் பெயா் பெற்றது. பாதிக்கப்பட்டவா்கள் எதிா்த்திருந்தால், நிலைமை உயிரிழப்பில் முடிந்திருக்கக்கூடும்.

இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து, மால்வியா நகா் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, குற்றவாளிகளைக் கண்டுபிடிக்க பல குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன.

இந்த நிலையில், ரகசியத் தகவல்களின் அடிப்படையில், அம்பேத்கா் நகா் அருகே காவல்துறையினா் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அங்கு வந்த சந்தேக நபா்களை காவல்துறையினா் வழிமறித்தனா். அப்போது, காவல்துறையினருடன் அவா்கள் துப்பாக்கி மோதலில் ஈடுபட்டனா்.

நகரம் முழுவதும் இதே போன்ற இதர வழக்குகளில் அவா்களின் ஈடுபாட்டைக் கண்டறிய மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.

தொடர்புடையது

ஏடிஎம் கொள்ளை கும்பலைச் சோ்ந்த நபா் கைது

ஏடிஎம் கொள்ளை கும்பலைச் சோ்ந்த நபா் கைது

பெண்ணுக்கு மிரட்டல்: 4 போ் கைது

பெண்ணுக்கு மிரட்டல்: 4 போ் கைது

திருட்டு குறித்த விடியோ ‘தூத் சோா்’ கும்பலைச் சோ்ந்த 2 போ் கைது

திருட்டு குறித்த விடியோ ‘தூத் சோா்’ கும்பலைச் சோ்ந்த 2 போ் கைது

ரெளடி கும்பலைச் சோ்ந்தவா் ஆயுதத்துடன் கைது

ரெளடி கும்பலைச் சோ்ந்தவா் ஆயுதத்துடன் கைது

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு