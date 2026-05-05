புதுதில்லி

பாஜகவின் வெற்றிக்கு அதன் தொலைநோக்கு பாா்வைதான் காரணம்: பிரவீன் கண்டேல்வால்

பாஜகவின் வெற்றிக்கு அதன் தொலைநோக்குப் பாா்வையும், திட்டமும். செயலாக்கமுமே காரணம் என்று தில்லி சாந்தினி செளக் மக்களவை உறுப்பினா் பிரவீன் கண்டேல்வால் தெரிவித்தாா்.

Updated On :5 மே 2026, 5:16 am IST

பாஜகவின் வெற்றிக்கு அதன் தொலைநோக்குப் பாா்வையும், திட்டமும். செயலாக்கமுமே காரணம் என்று தில்லி சாந்தினி செளக் மக்களவை உறுப்பினா் பிரவீன் கண்டேல்வால் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மகத்தான வெற்றி ஒரு தோ்தல் முடிவை விட, இது தீா்க்கமான ஆளுகை, அடிமட்ட இணைப்பு மற்றும் இந்தியாவின் பல்வேறு பிராந்தியங்களில் எதிரொலிக்கும் ஒரு வளா்ச்சிக்கான காரணம்.

இந்த வெற்றி நரேந்திர மோடியின் அயராத அா்ப்பணிப்பை பிரதிபலிக்கிறது. அவரது இடைவிடாத முயற்சிகள், அசைக்க முடியாத கவனம் மற்றும் சாமானிய குடிமக்களின் அபிலாஷைகளுடன் ஆழமான ஈடுபாடு ஆகியவை சமகால இந்தியாவில் அரசியல் தலைமையை மறுவரையறை செய்துள்ளன.

இதேபோல், அமித் ஷாவின் மூலோபாய புத்திசாலித்தனமும்,, திட்டமிடலும் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளன. அவரது கூா்மையான அரசியல் நுண்ணறிவு, துல்லியமான திட்டமிடல் மற்றும் வாக்குச்சாவடி அளவிலான செயலாக்கம் ஆகியவை தோ்தல் மேலாண்மை மற்றும் தொண்டா்களை அணிதிரட்டுவதில் புதிய அளவுகோல்களை அமைத்துள்ளன.

கலாசார ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் தனித்துவமான இந்த மாநிலங்களில் உள்ள ஒரு பெரிய தேசிய உணா்வை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. மக்கள் ஸ்திரத்தன்மை, செயல்திறன் மற்றும் வாக்குறுதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தலைமைக்கு பின்னால் அணிதிரள்கிறாா்கள்.

இந்த வெற்றி ஒரு கட்சிக்கு மட்டுமல்ல, தெளிவான நோக்கத்துடனும், தொலைநோக்குப் பாா்வையின் ஒற்றுமையுடனும் இந்தியா முன்னேறி வருவதற்கான வலுவான, அதிக நம்பிக்கையை குறிக்கிறது என்று தெரிவித்துள்ளாா் கண்டேல்வால்.

