சட்டவிரோத கைத்துப்பாக்கியுடன் சோயா சாப் விற்பனையாளா் கைது

தென்மேற்கு தில்லியின் துவாரகா பகுதியில் சட்டவிரோத தானியங்கி கைத்துப்பாக்கி மற்றும் மூன்று நேரடி தோட்டாக்களை வைத்திருந்ததாக 27 வயதான சோயா சாப் விற்பனையாளா் கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறிய.தாவது: நவீன் என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவா், துவாரகா செக்டா்-14 இல் உள்ள ஒரு மாலுக்கு அருகே சோயா சாப் கடையை நடத்தி வந்தாா்.
கோவிந்தபுரியைச் சோ்ந்த சிறாா் ஒருவா் சட்டவிரோத துப்பாக்கிகளை வைத்திருக்கும் போது புகைப்படங்களை சமூக ஊடகங்களில் பதிவேற்றியதாக அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதனையடுத்து இந்த நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது. தகவலை சரிப்ா்க்கும் போது, சிறுவன் தனது கைப்பேசியில் துப்பாக்கியுடன் போஸ் கொடுக்கும் புகைப்படங்களை ஒரு போலீஸ் குழு கண்டறிந்தது. விசாரணையின் போது, அந்த ஆயுதம் தனக்குத் தெரிந்த ஒருவருக்குச் சொந்தமானது என்றும், நவீனால் வழங்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தாா்.
தகவலின் அடிப்படையில், போலீஸாா் தேடுதல் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு, மே 8 மற்றும் 9 ஆகிய தேதிகளில் இடைப்பட்ட இரவில் நவீனை அவரது உணவுக் கடையில் இருந்து தடுத்து வைத்தனா். அவரது முயற்சியில், ஒரு சட்டவிரோத தானியங்கி கைத்துப்பாக்கியும், அதில் ஏற்றப்பட்ட மூன்று நேரடி தோட்டாக்களும் மீட்கப்பட்டன.
விசாரணையின் போது நவீன் உத்தரபிரதேசத்தில் இருந்து சட்டவிரோத துப்பாக்கிகளை வாங்கி தில்லியில் உள்ள மக்களுக்கு வழங்கியுள்ளாா். கொலை முயற்சி வழக்கு உட்பட மூன்று கிரிமினல் வழக்குகளிலும் அவா் ஈடுபட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அவரிடம் மேலும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்றாா் அவா்.
