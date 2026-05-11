Dinamani
பாமக பேரவைக் குழு தலைவராக செளமியா அன்புமணி தேர்வு!கோயில்கள், பள்ளி, கல்லூரிகள் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை மூட முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட உள்ளதாக தகவல்தமிழகத்தில் மே 17 வரை மிதமான மழை! வானிலை ஆய்வு மையம்அதிமுகவில் பிளவு! சி. வி. சண்முகம் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுடன் பேரவை தற்காலிக தலைவரிடம் கடிதம்வைகோ, அன்புமணி ராமதாஸ், சீமானைச் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றார் முதல்வர் விஜய்பாமக தலைவர்களை பெருமைப்படுத்துவேன்: செளமியா அன்புமணிபெரியார், அண்ணா கொள்கைகள் விஜய் மூலம் கொண்டுசெல்லப்படும்: துரை வைகோதமிழ்நாட்டில் 193 கோடீஸ்வர எம்.எல்.ஏ.க்கள்! சராசரி சொத்து மதிப்பு ரூ. 48.35 கோடி!தமிழ்நாட்டில் 126 எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குகள்! முதலிடத்தில் தவெக!
/
புதுதில்லி

குருகிராம்: தீபக் நந்தல் ரெளடி கும்பலை சோ்ந்தவா் என்கவுன்ட்டரில் உயிரிழப்பு

குற்றவாளி தீபக் நந்தல் ரெளடி கும்பலைச் சோ்ந்தவா் எனக் கூறப்படும் ஒருவா், குருகிராம் காவல்துறையினருடனான நேருக்கு நோ் மோதலில் கொல்லப்பட்டாா்.

News image

பிரதிப்படம்

Updated On :13 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

குற்றவாளி தீபக் நந்தல் ரெளடி கும்பலைச் சோ்ந்தவா் எனக் கூறப்படும் ஒருவா், குருகிராம் காவல்துறையினருடனான நேருக்கு நோ் மோதலில் திங்கள்கிழமை கொல்லப்பட்டாா், மற்றொருவா் காயமடைந்தாா் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

குருகிராம் செக்டா் 45இல் உள்ள கன்ஹாய் கிராமத்தில், பாடகா் ராகுல் ஃபசில்பூரியாவின் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளரான சௌரப் யாதவின் வீட்டில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டது. இது தொடா்பான வழக்கில் இருவா் வெள்ளிக்கிழமை பஞ்சாபில் கைது செய்யப்பட்டனா் என்றும் அவா்கள் மேலும் தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து காவல்துறையினா் மேலும் கூறுகையில், நேருக்கு நோ் மோதலில் கொல்லப்பட்டவா் பஞ்சாபின் தா்ன் தரன் பகுதியைச் சோ்ந்த குருஷோ் சிங் (எ) ஷேரா (23) என்றும், காயமடைந்தவா் ஜஸ்பால் (எ) பப்லு (28) என்றும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். ஜஸ்பால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

முன்னதாக, மே 2 ஆம் தேதி இரவு, அவா்கள் சௌரப்பின் வீட்டில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினா். அந்தச் சம்பவத்தில், அவரது தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு அதிகாரியான ஹரியாணா காவலா் குல்பீா் காயமடைந்தாா் என்று காவல்துறையினா் கூறினா்.

தொடர்புடையது

குருகிராம்: குடிசையில் தீ விபத்து; ஒருவா் உயிரிழப்பு

குருகிராம்: குடிசையில் தீ விபத்து; ஒருவா் உயிரிழப்பு

மயிலாடுதுறையில் ரெளடி வெட்டிக்கொலை

மயிலாடுதுறையில் ரெளடி வெட்டிக்கொலை

பெண் குழந்தையைக் கொன்றுவிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்ற தாய்

பெண் குழந்தையைக் கொன்றுவிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்ற தாய்

பைக் மீது லாரி மோதல்: ஒருவா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது லாரி மோதல்: ஒருவா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33
வீடியோக்கள்

Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மே 2026, 10:32 pm IST