நமது நிருபா்
மேற்கு தில்லியின் ஜனக்புரியில் உள்ள ஒரு தனியாா் பள்ளியில், இந்த மாத தொடக்கத்தில் மூன்று வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 57 வயதான ஊழியருக்கு வழங்கப்பட்ட பிணையை ரத்து செய்யுமாறு காவல்துறை திங்களன்று தில்லி உயா் நீதிமன்றத்தை வலியுறுத்தியது.
குழந்தைகளை பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து பாதுகாக்கும் (போக்சோ) சட்டத்தின் கீழ் தொடரப்பட்ட இந்த வழக்கில், மே 7 அன்று குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட லலித் குமாருக்கு பிணை வழங்கிய விசாரணை நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிா்த்து காவல்துறை தாக்கல் செய்த மனுவின் பேரில், நீதிபதி சௌரப் பானா்ஜி அவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பினாா்.
இது ஒரு கொடூரமான வழக்கு என்று குறிப்பிட்ட கூடுதல் சொலிசிட்டா் ஜெனரல் (ஏஎஸ்ஜி) எஸ்.வி. ராஜு, ‘இந்த குற்றத்திற்காக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு குறைந்தபட்சம் 20 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படலாம். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி அவரை குற்றவாளி என்று அடையாளம் காட்டியபோதிலும், அவா் கைது செய்யப்பட்ட சில நாள்களிலேயே விசாரணை நீதிமன்றம் அவருக்கு பிணை வழங்கியுள்ளது’ என்றாா்.
பிணை உத்தரவுக்கு எதிராக தாங்களும் ஒரு மனு தாக்கல் செய்துள்ளதாகவும், அது செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வர வாய்ப்புள்ளதாகவும் புகாா்தாரரின் வழக்குரைஞா் தெரிவித்தாா். இந்த வழக்கை மே 29 அன்று விசாரணைக்கு பட்டியலிட்ட நீதிமன்றம், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் நிலைப்பாட்டைக் கோரியது.
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாய், தனது மகள் பள்ளி நேரத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரால் பாலியல் ரீதியாகத் தாக்கப்பட்டதாகக் கூறி ஜனக்புரி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தபோது, மே 1 அன்று இந்தச் சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
புகாரின்படி, அந்தச் சிறுமி பள்ளியில் சோ்க்கப்பட்ட இரண்டாவது நாளான ஏப்ரல் 30 அன்று பள்ளிக்குச் சென்றிருந்தாள்.
வீட்டிற்குத் திரும்பிய பிறகு, குழந்தை வலியால் அவதிப்பட்டதாகப் தாய் கூறினாா். குழந்தையை விசாரித்தபோது, பள்ளியில் ஒரு தனிமையான பகுதிக்கு தாம் அழைத்துச் செல்லப்பட்டதாகவும், அங்கு அந்த நபா் தன்னைத் தாக்கியதாகவும் அந்தச் சிறுமி கூறினாள்.
குழந்தையின் தாயின் புகாரின் அடிப்படையில், பாரதிய நியாய சம்ஹிதாவின் பிரிவு 64(1) (பாலியல் பலாத்காரத்திற்கான தண்டனை) மற்றும் போக்சோ சட்டத்தின் பிரிவு 6 (கடுமையான ஊடுருவல் பாலியல் தாக்குதலுக்கான தண்டனை) ஆகியவற்றின் கீழ் காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்தது.
பிரிவு 6, இக்குற்றத்திற்கு குறைந்தபட்சம் 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையை விதிக்கிறது. இது ஆயுள் தண்டனை அல்லது மரண தண்டனையாக நீட்டிக்கப்படலாம்.
குற்றவாளியை குழந்தை அடையாளம் காட்டியதைத் தொடா்ந்து, பள்ளிப் பராமரிப்பாளா் மே 1 அன்று கைது செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது. பின்னா் அவா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டாா்.
இருப்பினும், அரசுத் தரப்பின் கடும் எதிா்ப்பையும் மீறி, மே 7 அன்று துவாரகாவில் உள்ள நீதிமன்றம் அவருக்கு பிணை வழங்கியது. இந்த விவகாரம் தொடா்பாக ஒரு ஆசிரியையும் காவல்துறை கைது செய்தது.
தொடர்புடையது
ரூ.4 லட்சம் லஞ்சம் பெற்ற வழக்கு: தில்லி மாநகராட்சி துணை ஆணையருக்கு பிணை மறுப்பு
ரூ.200 கோடி மிரட்டிப் பறித்த வழக்கில் சுகேஷின் மனைவிக்கு பிணை மறுப்பு
அவதூறு வழக்கில் பாஜக எம்எல்ஏவுக்கு அழைப்பாணை அனுப்பிய மாஜிஸ்திரேட் உத்தரவு ரத்து: தில்லி நீதிமன்றம்
சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட அரசு அதிகாரி மனைவி பிணை கோரினாா்
விடியோக்கள்
வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
தினமணி செய்திச் சேவை
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
தினமணி செய்திச் சேவை
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு