Dinamani
ஐபிஎல்! தொடர்ந்து 2 ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஆர்சிபி!வேலூரில் 106 டிகிரி! 14 இடங்களில் சதமடித்த வெய்யில்!எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டிருந்தால் தவெக வெற்றி பெற்றிருக்கும் : அமைச்சர் அருண்ராஜ் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து விளையாட்டை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை : ஆதவ் அர்ஜுனாதமிழ்நாட்டில் ஜூன் 6 ஆம் தேதி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்ஆதவ் அர்ஜுனா துரந்தராக மாறாமல் இருந்தால் நல்லது: பிரேமலதா விஜயகாந்த்இந்திய முப்படை தலைமைத் தளபதியாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஜெனரல் என். எஸ். ராஜா சுப்பிரமணி பொறுப்பேற்பு!கடற்படை புதிய தலைமை தளபதியாக அட்மிரல் கிருஷ்ணா சுவாமிநாதன் பொறுப்பேற்புதிருப்பதியில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சாமி தரிசனம்
/
புதுதில்லி

தில்லியில் துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு பின்பு ஹிமான்ஷூ பாவ் கும்பலைச் சோ்ந்தவா் கைது

4 குற்ற வழக்குகளில் தேடப்பட்ட ஹிமான்ஷு பாவ் கும்பலின் உறுப்பினா் என்று கூறப்படும் ஒருவா், வெளி தில்லியின் முண்ட்கா பகுதியில் கைது

News image

கைது... - பிரதிப் படம்

Updated On :1 ஜூன் 2026, 2:38 am IST

Syndication

4 குற்ற வழக்குகளில் தேடப்பட்ட ஹிமான்ஷு பாவ் கும்பலின் உறுப்பினா் என்று கூறப்படும் ஒருவா், வெளி தில்லியின் முண்ட்கா பகுதியில் காவல்துறையினருடன் சிறிது நேரம் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய பின்னா் கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: 26 வயதான ஆஷிஷ் என்ற டான் என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்ற-க்சாட்டப்பட்டவா், யுஇஆா்-2 சுரங்கப்பாதைக்கு அருகே அவரது இயக்கம் குறித்து தகவல் கிடைத்ததைத் தொடா்ந்து சனிக்கிழமை இரவு ஒரு போலீஸ் குழுவால் கைது செய்யப்பட்டாா். ஆஷிஷ் ஒரு கூட்டாளியை சந்திக்க சம்பவ இடத்திற்கு வருவாா் என்றும் சட்டவிரோத துப்பாக்கியை எடுத்துச் செல்கிறாா் என்றும் தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து ஒரு போலீஸ் குழு ஒரு பொறியை அமைத்தது.

இரவு 11.30 மணியளவில் போலீஸ் குழு அவரை இடைமறித்து சரணடையச் சொன்னபோது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் தப்பிக்க முயன்றாா். பொலிசாா் பதிலடி கொடுத்ததால், சிறிது நேரம் துப்பாக்கிச் சூடு நடந்தது. இந்த சம்பவத்தின் போது, ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபிளின் புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்டில் ஒரு தோட்டா தாக்கியது, அவா் காயமின்றி தப்பினாா். ஆஷிஷ் பின்னா் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டாா். அவரிடம் இருந்து ஒரு அரை தானியங்கி கைத்துப்பாக்கி மற்றும் 2 வெற்று தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் முன்பு 10 குற்றவியல் வழக்குகளில் ஈடுபட்டிருந்தாா், மேலும் ரன்ஹோலாவில் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம், முண்ட்காவில் தாக்குதல் மற்றும் கிரிமினல் மிரட்டல் வழக்கு, கஞ்சாவாலா காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றொரு துப்பாக்கிச் சூடு வழக்கு மற்றும் சாவ்லா காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கொள்ளை வழக்கு உட்பட 4 வழக்குகளில் தேடப்பட்டு வந்தாா். அவரது கூட்டாளிகளைக் கண்டுபிடித்து கைது செய்வதற்கும், பிற குற்றச் செயல்களில் அவரது பங்கு குறித்து விசாரிப்பதற்கும் முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.

தொடர்புடையது

பில்லிங் தொடா்பான தகராறில் துப்பாக்கிச் சூடு: 2 போ் கைது

பில்லிங் தொடா்பான தகராறில் துப்பாக்கிச் சூடு: 2 போ் கைது

வெள்ளை மாளிகை அருகே துப்பாக்கிச் சூடு: சந்தேக நபர் சுட்டுக்கொலை! பாதுகாப்புகள் தீவிரம்!

வெள்ளை மாளிகை அருகே துப்பாக்கிச் சூடு: சந்தேக நபர் சுட்டுக்கொலை! பாதுகாப்புகள் தீவிரம்!

ஹோண்டுராஸில் துப்பாக்கிச் சூடு: போலீஸாா் உள்பட 25 போ் சுட்டுக்கொலை

ஹோண்டுராஸில் துப்பாக்கிச் சூடு: போலீஸாா் உள்பட 25 போ் சுட்டுக்கொலை

துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கில் தலைமறைவான இருவா் கைது

துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கில் தலைமறைவான இருவா் கைது

விடியோக்கள்

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்