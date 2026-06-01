புதுதில்லி

சாகேத் கட்டடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து: எம்சிடி பொறியாளா்கள் 2 போ் பணியிடை நீக்கம்

சாகேத் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு அருகே 3 மாடி வணிகக் கட்டடம் இடிந்து விழுந்து 6 போ் இறந்த சம்பவம் தொடா்பாக 2 எம். சி. டி. பொறியாளா்கள் உடனடியாக இடைநீக்கம்

Updated On :1 ஜூன் 2026, 2:35 am IST

சாகேத் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு அருகே 3 மாடி வணிகக் கட்டடம் இடிந்து விழுந்து 6 போ் இறந்த சம்பவம் தொடா்பாக 2 எம். சி. டி. பொறியாளா்கள் உடனடியாக இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எம். சி. டி. யின் தெற்கு மண்டல துணை ஆணையா் உத்தரவின்படி, உதவி பொறியாளா் (கட்டடம்) சுதேஷ் சிங் சவுகான் மற்றும் ஜூனியா் பொறியாளா் (கட்டடம்) அமன் ஜெயின் ஆகியோா் சனிக்கிழமை சைதுலாஜாப் பகுதியில் இடிந்து விழுந்த கட்டடம் தொடா்பான மேற்பாா்வையில் குறைபாடுகள் ஏற்பட்டதாகக் கூறி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

அந்த உத்தரவில், கட்டடம் சரிவு தொடா்பாக சரியான மேற்பாா்வை மற்றும் மந்தமாக செயல்பட்டதன் காரணமாக சவுகான் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதாகவும், ஜெயின் கடமைகளில் அலட்சியத்துக்கு காரணமாக இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனா். சாகேத் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு அருகே மூன்று மாடி வணிகக் கட்டடம் இடிந்து விழுந்த ஒரு நாள் கழித்து இந்த இடைநீக்கம் வந்தது, இது பல அரசு துறைகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பெரிய மீட்பு நடவடிக்கையைத் தூண்டியது.

இந்தச் சம்பவத்தில் இறந்தவா்களின் எண்ணிக்கை ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6 ஆக உயா்ந்தது, மேலும் பலா் இடிபாடுகளிலிருந்து மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா். மேற்கு மாா்க்கில் உள்ள கடடடத்தில் ஒரு பயிற்சி நிறுவனம், கஃபேக்கள் மற்றும் அலுவலகங்கள் இருந்தன. இடிந்து விழும் நேரத்தில் மேல் மாடியில் கட்டுமானப் பணிகள் நடந்து கொண்டிருந்தன என்பது குறிப்பிட்டத்தக்கது.

இது குறித்து துணை காவல் ஆணையா் (தெற்கு) அனந்த் மிட்டல் கூறியதாவது: கட்டடம் இடிபாடுகளாகக் குறைக்கப்பட்டது, மருத்துவ நுழைவுத் தோ்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவா்கள் அடிக்கடி வரும் அருகிலுள்ள டின்-ஷெட் கேண்டீனில் குப்பைகள் விழுந்தன. தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை (என். டி. ஆா். எஃப்) தில்லி தீயணைப்பு சேவை (டி. எஃப். எஸ்) தில்லி பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையம் (டி. டி. எம். ஏ) தில்லி காவல்துறை மற்றும் உள்ளூா் தன்னாா்வலா்கள் அடங்கிய பல ஏஜென்சி மீட்பு நடவடிக்கை இரவு முழுவதும் தொடா்ந்தது.

இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சிக்கியவா்களைத் தேட மீட்புக் குழுக்கள் கனரக இயந்திரங்கள், ஹைட்ராலிக் வெட்டிகள், பாதிக்கப்பட்டவா்களின் இருப்பிட கேமராக்கள் மற்றும் மோப்ப நாய்களைப் பயன்படுத்தின. சிக்கிய அனைத்து நபா்களும் கணக்கிடப்பட்ட பின்னா் இந்த நடவடிக்கை முடிவடைந்தது.

அதிகாரிகள் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனா், அதே நேரத்தில் சரிவுக்கான சரியான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை என்றாா் அவா்.

சாகேத் கட்டட விபத்தில் 6 போ் உயிரிழப்பு; 8 போ் காயம்

தில்லியில் மெட்ரோ நிலையம் அருகே அடுக்குக் கட்டடம் இடிந்து விபத்து: 12 பேர் மீட்பு!

