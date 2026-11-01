குடியிருப்பு விற்பதாக கூறி ரூ. 47 லட்சம் மோசடி: சொத்து வணிகா் கைது
வடகிழக்கு தில்லியின் ஜாஃப்ராபாத் பகுதியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றை விற்பனை செய்வதாகக் கூறி, ஒருவரிடம் ரூ. 47 லட்சம் மோசடி செய்த சொத்து வணிரை காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.
பிரதிப் படம்
வடகிழக்கு தில்லியின் ஜாஃப்ராபாத் பகுதியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றை விற்பனை செய்வதாகக் கூறி, ஒருவரிடம் ரூ. 47 லட்சம் மோசடி செய்த சொத்து வணிரை காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.
இதுகுறித்து அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: 53 வயதான அகமது அலி கான் என்பவா் அளித்த புகாரின் பேரில் விசாரணை நடத்தியதில், கா்தம்புரியைச் சோ்ந்த அனீஸ் (38) என்பவரை புதன்கிழமை காவல்துறையினா் கைது செய்தனா்.
புகாரின்படி, அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றை விற்பனை செய்வதாகக் கூறி, பாதிக்கப்பட்ட நபரிடமிருந்து அனீஸ் ரூ. 47 லட்சத்தைப் பெற்று மோசடி செய்துள்ளாா். இது தொடா்பாக அக்டோபா் 15 அன்று ஜாஃப்ராபாத் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
விசாரணையின்போது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரிடமிருந்து கைப்பேசியை காவல்துறையினா் கைப்பற்றினா். இந்த மோசடியை உறுதிப்படுத்தவும், இதில் தொடா்புடைய மற்ற நபா்களைக் கண்டறியவும் அந்த கைப்பேசியில் உள்ள தகவல்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
வாடிக்கையாளா்களுக்குத் தர வேண்டிய பணத்தைத் திருப்பிச் செலுத்தாமல் தவிா்ப்பதற்காக, தனது அலுவலகத்திலும் தன் மீதும் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டதாக நாடகமாடிய வழக்கிலும் அனீஸ் தொடா்புடையவா் என்று கூறப்படுகிறது.
கைது செய்யப்பட்ட நபா் மீது கொலை, மோசடி, திருட்டு மற்றும் ஆயுதச் சட்டம் தொடா்பான 14 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன. மேலும், ஒரு வழக்கில் அவருக்கு எதிராக ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத கைது வாரன்ட்டும் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது என்று காவல்துறை அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
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