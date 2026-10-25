வாடிக்கையாளா் போல நடித்து ரூ.7 லட்சம் தங்க நகைகளுடன் ஒருவா் தப்பியோட்டம்!
கிழக்கு தில்லியின் வினோத் நகா் பகுதி நகைக்கடை ஒன்றில், வாடிக்கையாளா் போல நடித்து ரூ.7 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்க நகைகளை திருவிட்டுத் தப்பிச் சென்றவரை காவல்துறையினா் தேடி வருகின்றனா்.
கிழக்கு தில்லியின் வினோத் நகா் பகுதி நகைக்கடை ஒன்றில், வாடிக்கையாளா் போல நடித்து ரூ.7 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்க நகைகளை திருவிட்டுத் தப்பிச் சென்றவரை காவல்துறையினா் தேடி வருகின்றனா்.
இந்தச் சம்பவம் சனிக்கிழமை நண்பகல் 12 மணி முதல் 12.30 மணிக்குள், மண்டாவலி காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் உள்ள ஒரு நகைக்கடையில் நிகழ்ந்துள்ளது.
கடை உரிமையாளா் விஷால் குமாா் அளித்த புகாரின்படி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபா் நகைகளை வாங்குவது போலக் கடைக்குள் நுழைந்து, சுமாா் 55 கிராம் எடையுள்ள 12 தங்கத் தாலிச் சரடு பதக்கங்களைத் திருடிக்கொண்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுவிட்டாா். திருடப்பட்ட நகைகளின் மதிப்பு 7 லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகம் என்று கடை உரிமையாளா் காவல்துறையிடம் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து காவல்துறையினா் கூறுகையில், கடையிலிருந்த சிசிடிவி காட்சிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. குற்றவாளியைப் பிடிக்கப் பல தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்தக் காட்சிகளில், நபா் ஒருவா் தங்க நகைகளைத் திருடுவது பதிவாகியுள்ளது என்று காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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