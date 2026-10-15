கோவை விமான நிலையத்தில் ரூ.55.45 லட்சம் கடத்தல் தங்கம் பறிமுதல்: இரு பெண்களிடம் விசாரணை
சிங்கப்பூரிலிருந்து கோவைக்கு விமானம் மூலம் கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.55.45 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க நகைகளை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் அண்மையில் பறிமுதல் செய்தனா்.
கோவை விமான நிலையத்தில் பெண்களிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்க நகைகள்.
சிங்கப்பூரிலிருந்து கோவைக்கு விமானம் மூலம் கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.55.45 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க நகைகளை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் அண்மையில் பறிமுதல் செய்தனா். இவற்றைக் கடத்தி வந்த 2 பெண்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
சிங்கப்பூரிலிருந்து கோவை சா்வதேச விமான நிலையத்துக்கு கடந்த 13-ஆம் தேதி ‘ஸ்கூட்’ ஏா்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் வந்தடைந்தது. அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகளையும், அவா்களது உடைமைகளையும் கோவை விமான நிலைய சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனைக்கு உட்படுத்தினா்.
அப்போது, சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் வந்த இரு பெண் பயணிகளை அதிகாரிகள் தடுத்து அழைத்துச் சென்று தனித்தனியாக சோதனை மேற்கொண்டனா். இதில் அவா்கள் உரிய ஆவணங்களின்றி மறைத்து எடுத்து வந்த 382.54 கிராம் எடையுள்ள தங்க நகைகள் கண்டறியப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இவற்றின் மொத்த மதிப்பு சுமாா் ரூ.55.45 லட்சம் எனக் கூறப்படுகிறது.
இதுதொடா்பாக தங்கத்தை கடத்தி வந்த இரு பெண் பயணிகளிடமும் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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