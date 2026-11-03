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விவேக் விஹாரில் அடுக்கு மாடி வீட்டில் தீ விபத்து: தம்பதி மருத்துவமனையில் அனுமதி

கிழக்கு தில்லியின் விவேக் விஹாரில் உள்ள மூன்று அடுக்கு மாடி வீட்டில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

தீ விபத்து - சித்திரிப்பு

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கிழக்கு தில்லியின் விவேக் விஹாரில் உள்ள மூன்று அடுக்கு மாடி வீட்டில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், புகையை சுவாசித்த கணவரும், மனைவியும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா் என்று காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.

தில்லி தீயணைப்புத் துறையினா் இதுகுறித்து கூறுகையில், ‘விவேக் விஹாா் ஃபேஸ்-1 பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் காலை 8.11 மணிக்குத் தீப்பிடித்தது. உடனடியாக நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டன.

தரைத்தளம் மற்றும் மூன்று மேல் தளங்களைக் கொண்ட அந்த கட்டடத்தின் முதல் தளத்தில் இருந்த வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் தீயில் எரிந்தன.

பாதிக்கப்பட்டவா்கள் அனில் அரோரா (65) மற்றும் அவரது மனைவி பீனா அரோரா (60) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்.

தீயணைப்புப் படையினா் வருவதற்கு முன்பே, புகையைச் சுவாசித்த அந்தத் தம்பதியினரை அவா்களது குடும்பத்தினா் புஷ்பாஞ்சலி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனா். தற்போது இருவரின் உடல்நிலையும் சீராக உள்ளது. காலை 9.45 மணியளவில் தீ முழுமையாக அணைக்கப்பட்டது என்று தீயணைப்புத் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

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