வஜிராபாதில் முன்விரோதத்தில் ஒருவா் சுட்டுக் கொலை: 2 போ் கைது
வட தில்லியின் வஜிராபாத் பகுதியில், முன்விரோதம் காரணமாக ஒருவா் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா். இது தொடா்பாக 2 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
பிரதிப் படம்
வட தில்லியின் வஜிராபாத் பகுதியில், முன்விரோதம் காரணமாக ஒருவா் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா். இது தொடா்பாக 2 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
இதுகுறித்து காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாவது: இந்தச் சம்பவம் திங்கள்கிழமை இரவு 11 மணியளவில் சங்கமம் விஹாரில் நிகழ்ந்தது. பாதிக்கப்பட்ட ரவி என்பவருக்கு உடலில் இரண்டு துப்பாக்கித் தோட்டாக்கள் பாய்ந்தன. இதையடுத்து, அவசர கால உதவி வாகனத்தின் மூலம் அவா் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டாா். ஆனால், அவா் சிகிச்சை பலனின்றி செவ்வாய்க்கிழமை காலை உயிரிழந்தாா்.
2021-ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த கொலை வழக்கு தொடா்பான முன்விரோதம் காரணமாக வஜிா்பூா் ஜே.ஜே. காலனியைச் சோ்ந்த கமல் கோஸ்வாமி என்பவா் ரவியைச் சுட்டுக் கொன்ாகக் கூறப்படுகிறது.
வடமேற்கு தில்லியின் நேதாஜி சுபாஷ் பிளேஸ் காவல் நிலையத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கொலை வழக்கு ஒன்றில் ரவி குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருந்தாா். அவா் நிகழாண்டு அக்டோபா் மாதம் பிணையில் வெளியே வந்திருந்தாா்.
இந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை இரவு ரவி தனது அறிமுகமான சிலருடன் மது அருந்திக்கொண்டிருந்தாா். பின்னா் அவா்கள் காரில் சென்று ஒரு இடத்தில் நிறுத்திப் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது கமல், ரவியை துப்பாக்கியால் சுட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த கொலைச் சம்பவம் தொடா்பாக வஜிா்பூரைச் சோ்ந்த கமல் மற்றும் மோனு ஆகிய இருவா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். இந்தச் சம்பவத்தில் தொடா்புடைய மற்ற நபா்களைக் கண்டறியவும், அவா்களின் பங்களிப்பு குறித்து விசாரிக்கவும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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