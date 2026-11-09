தில்லி எஸ்.ஐ.ஆர்: 47.5 லட்சம் வாக்காளா்கள் நீக்கம்! புதிதாக 3 லட்சம் படிவம்-6 தாக்கல்!
தில்லியில் வாக்காளா் பட்டியலில் புதிதாகப் பதிவு செய்யக் கோரி கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
சுமாா் 47.5 லட்சம் வாக்காளா்களை நீக்கிய வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் ஆகஸ்ட் 31 அன்று வெளியிடப்பட்டதிலிருந்து, தில்லியில் வாக்காளா் பட்டியலில் புதிதாகப் பதிவு செய்யக் கோரி கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன என்று அதிகாரப்பூா்வ தரவுகள் காட்டுகின்றன.
ஆகஸ்ட் 31 முதல் நவம்பா் 8 வரை மொத்தம் 2,98,940 படிவம் 6 விண்ணப்பங்களும், ஆகஸ்ட் 30 வரை 2,12,400 விண்ணப்பங்களும் பெறப்பட்டதாக அந்தத் தரவுகள் காட்டுகின்றன. வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட அனைத்து 47.5 லட்சம் வாக்காளா்களையும் இறுதி வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்ப்பதை எளிதாக்கும் மறு சரிபாா்ப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, தில்லி தோ்தல் அதிகாரிகள் இந்த வாரம் முதல் புதிய கணக்கெடுப்புப் படிவங்களை உருவாக்கத் தொடங்குவாா்கள் என்று அதிகாரிகள் திங்களன்று தெரிவித்தனா்.
சிறப்புத் தீவிர திருத்த (எஸ்.ஐ.ஆா்) நடவடிக்கையின் போது, வராதவா்கள், இடம் மாறியவா்கள், இறந்தவா்கள் மற்றும் நகல் வாக்காளா்கள் எனக் குறிக்கப்பட்ட வாக்காளா்களை இந்த நடவடிக்கை உள்ளடக்கும். இதில், தில்லிக்குள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு இடம் பெயா்ந்தும், வரைவுப் பட்டியலில் விடுபட்டவா்களும் அடங்குவா்.
மேலும், வாக்காளா் பட்டியலிலிருந்து பெயா்களை நீக்கக் கோரும் 30,122 படிவம் 7 விண்ணப்பங்கள் ஆகஸ்ட் 31 முதல் நவம்பா் 8 வரை பெறப்பட்டதாகவும், ஆகஸ்ட் 30 வரை 51,471 விண்ணப்பங்கள் சமா்ப்பிக்கப்பட்டதாகவும் தரவுகள் காட்டின.
அதேபோல், வாக்காளா் பதிவுகளைத் திருத்த அல்லது மாற்றியமைக்கக் கோரும் 1,10,628 படிவம் 8 விண்ணப்பங்கள் இந்தக் காலகட்டத்தில் பெறப்பட்டன. ஆகஸ்ட் 30 வரை 2,60,768 விண்ணப்பங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.
வரைவுப் பட்டியலில் பெயா்கள் இடம்பெறாத வாக்காளா்கள், தங்கள் தகுதியை நிலைநாட்டி, இறுதிப் பட்டியலில் இடம்பெறக் கோருவதற்கு இந்தப் புதிய கணக்கெடுப்புப் படிவங்கள் மற்றொரு வாய்ப்பை வழங்கும் என்று தில்லி தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அலுவலகம் தெரிவித்தது.
சிறப்பு உள் கணக்கெடுப்பின் போது புதிய பதிவிற்காக ஏற்கனவே படிவம் 6-ஐ சமா்ப்பித்த வாக்காளா்கள், புதிய கணக்கெடுப்புப் படிவத்தைச் சமா்ப்பிக்கத் தேவையில்லை என்று தில்லி தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அலுவலகம் ஓா் அறிக்கையில் தெரிவித்தது.
வசிப்பிடத்தை மாற்றாதவா்கள், பூா்த்தி செய்யப்பட்ட கணக்கெடுப்புப் படிவத்துடன், முந்தைய கணக்கெடுப்புக் கட்டத்தின் போது ஏன் சமா்ப்பிக்க முடியவில்லை என்பதை விளக்கும் ஒரு அறிக்கையையும் இணைக்க வேண்டும்.
தில்லிக்குள் இடம் பெயா்ந்த வாக்காளா்கள், தங்களின் புதிய முகவரி மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதி விவரங்களை வழங்க வேண்டும் என்று அந்த அறிக்கை கூறியது: வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் , அரசியல் கட்சிகளின் வாக்குச்சாவடி நிலை முகவா்களுடன் ஒருங்கிணைப்பதுடன், வீடு வீடாகச் சென்றும், அண்டை வீட்டாா், குடும்ப உறுப்பினா்கள் மற்றும் குடியிருப்போா் நலச் சங்கங்களிடம் விசாரித்தும் அத்தகைய வாக்காளா்களை அணுகுவாா்கள் என்று அது கூறியது.
தோ்தல் ஆணையம், கோரிக்கைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகளைத் தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை நவம்பா் 25 வரை நீட்டித்துள்ளது, அதே நேரத்தில் கோரிக்கைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் மீதான தீா்வு டிசம்பா் 15-க்குள் முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் டிசம்பா் 22 அன்று வெளியிடப்படும்.
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