பிரசாத் நகரில் கிடங்கில் தீ விபத்து
மத்திய தில்லியின் பிரசாத் நகா் பகுதியில் உள்ள ஒரு கிடங்கில் சனிக்கிழமையன்று தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
தீ - கோப்புப் படம்
மத்திய தில்லியின் பிரசாத் நகா் பகுதியில் உள்ள ஒரு கிடங்கில் சனிக்கிழமையன்று தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, 2 தீயணைப்பு வாகனங்கள் மற்றும் 2 தண்ணீா் லாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டன என்று தில்லி தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அந்த அதிகாரி மேலும் கூறியதாவது: கல்சா கல்லூரிக்கு அருகில் உள்ள 2-ஆவது தெருவில் அமைந்திருக்கும் கிடங்கில் மதியம் 1:18 மணிக்கு தீ விபத்து ஏற்பட்டது. தீயணைப்புப் படையினா் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
மதியம் 1:45 மணிக்குள் தீ முழுமையாகக் கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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