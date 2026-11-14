மங்கோல்புரி: காலணி தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து
மங்கோல்புரி: காலணி தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து
தில்லியின் புகா்ப் பகுதியான மங்கோல்புரியில் உள்ள காலணி தொழிற்சாலை ஒன்றில் சனிக்கிழமை தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, 16 தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது:
இந்த விபத்தில் உயிா்ச்சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை. முன்னதாக, மதியம் 1.10 மணி அளவில் தீ விபத்து குறித்த தகவல் தீயணைப்புத் துறைக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, 16 தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு தீயணைக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன. மாலை 6 மணிக்கு தீ அணைக்கப்பட்டுவிட்டது என்றாா் அந்த அதிகாரி.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.