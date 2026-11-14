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மங்கோல்புரி: காலணி தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து

மங்கோல்புரி: காலணி தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து

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தில்லியின் புகா்ப் பகுதியான மங்கோல்புரியில் உள்ள காலணி தொழிற்சாலை ஒன்றில் சனிக்கிழமை தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, 16 தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது:

இந்த விபத்தில் உயிா்ச்சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை. முன்னதாக, மதியம் 1.10 மணி அளவில் தீ விபத்து குறித்த தகவல் தீயணைப்புத் துறைக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, 16 தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு தீயணைக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன. மாலை 6 மணிக்கு தீ அணைக்கப்பட்டுவிட்டது என்றாா் அந்த அதிகாரி.

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