கிழக்கு தில்லி: பிளாஸ்டிக் துகள் தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து
கிழக்கு தில்லியின் ஜில்மில் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள பிளாஸ்டிக் துகள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலை ஒன்றில் செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
தீ விபத்து - சித்திரிப்பு
கிழக்கு தில்லியின் ஜில்மில் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள பிளாஸ்டிக் துகள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலை ஒன்றில் செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து தில்லி தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக மாலை 3 மணிக்குத் தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து,
நாங்கள் நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்களைச் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பி வைத்தோம். மாலை 3.40 மணிக்குள் தீ அணைக்கப்பட்டது. இந்தச் சம்பவத்தில் உயிா்ச்சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்றாா் அவா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.