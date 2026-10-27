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கிழக்கு தில்லி: பிளாஸ்டிக் துகள் தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து

கிழக்கு தில்லியின் ஜில்மில் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள பிளாஸ்டிக் துகள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலை ஒன்றில் செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

தீ விபத்து - சித்திரிப்பு

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கிழக்கு தில்லியின் ஜில்மில் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள பிளாஸ்டிக் துகள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலை ஒன்றில் செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து தில்லி தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக மாலை 3 மணிக்குத் தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து,

நாங்கள் நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்களைச் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பி வைத்தோம். மாலை 3.40 மணிக்குள் தீ அணைக்கப்பட்டது. இந்தச் சம்பவத்தில் உயிா்ச்சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்றாா் அவா்.

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