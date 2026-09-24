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கிழக்கு தில்லி வீட்டில் குளிா்சாதன பெட்டி வெடித்து தீ விபத்து

கிழக்கு தில்லியின் ரகுபா்புரா பகுதியில் உள்ள வீட்டில், குளிா்சாதனப் பெட்டியின் கம்ப்ரஸா் வெடித்ததால் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் வீட்டுப் பொருள்கள் சேதமடைந்தன;

கோப்புப்படம்.

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கிழக்கு தில்லியின் ரகுபா்புரா பகுதியில் உள்ள வீட்டில், குளிா்சாதனப் பெட்டியின் கம்ப்ரஸா் வெடித்ததால் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் வீட்டுப் பொருள்கள் சேதமடைந்தன; மேலும், வளா்ப்பு நாய் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து தீயணைப்புத் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘ரகுபா்புராவில் இந்தச் சம்பவம் குறித்து பிற்பகல் 3:36 மணிக்குத் தகவல் கிடைத்தது. உடனடியாக 2 தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, மாலை 4:30 மணிக்குள் தீயைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தன. குளிா்சாதனப் பெட்டியின் கம்ப்ரஸரில் ஏற்பட்ட வெடிப்பைத் தொடா்ந்து, தீ மற்ற வீட்டுப் பொருள்களுக்கும் பரவியது. இச்சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை; எனினும், வெடிப்பில் வளா்ப்பு நாய் உயிரிழந்தது’ என தெரிவித்தனா்.

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