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தில்லி கிடங்கில் தீ விபத்து

தில்லியின் மண்டோலி பகுதியில் உள்ள ஒரு கிடங்கில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

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தில்லியின் மண்டோலி பகுதியில் உள்ள ஒரு கிடங்கில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து தில்லி தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 11:34 மணிக்குத் இந்த தீ விபத்து குறித்து தீயணைப்புத் துறைக்குத் தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து, இரண்டு தீயணைப்பு வாகனங்கள், மூன்று தண்ணீா் டேங்கா் லாரிகள் மற்றும் அதிவிரைவு நடவடிக்கை வாகனம் ஆகியவை சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டன.

அதன் பின்னா், கூடுதல் வளங்கள் தேவைப்பட்டதால், கூடுதலாக தீயணைப்பு வாகனங்கள் அனுப்பிவைக்கப்பட்டு தீயணைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்தப் பணியில் சுமாா் 8 வாகனங்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டன. மதியம் 12:50 மணிக்குள் தீ அணைக்கப்பட்டது. தீயணைப்புக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.

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