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தில்லியின் கால்காஜியில் நடந்த கைகலப்பில் ஒருவா் பலி!

தென்கிழக்கு தில்லியின் கால்காஜியில் உள்ள ஒரு கட்டடத்தில் வசிப்பவா்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட கைகலப்பில் ஒருவா் பலியானார்.

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தென்கிழக்கு தில்லியின் கால்காஜியில் உள்ள ஒரு கட்டடத்தில் வசிப்பவா்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட கைகலப்பில் ஒருவா் பலியானதாகவும், அவரது சகோதரா் காயமடைந்ததாகவும் காவல்துறை ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தது.

சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு இடைப்பட்ட இரவில், நள்ளிரவு 12.03 மணியளவில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து இந்த சம்பவம் நடந்ததாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.

சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல்துறை, முதற்கட்ட விசாரணையில், கட்டடத்தின் தரைத்தளம் மற்றும் மூன்றாவது மாடியில் வசிப்பவா்களுக்கு இடையே கைகலப்பு ஏற்பட்டதை அறிந்தது.

காயமடைந்த சகோதரா்களான மன்ஜீத் சிங் என்ற பண்டி மற்றும் தில்பாக் சிங் ஆகியோா் எய்ம்ஸ் அதிா்ச்சி சிகிச்சை மையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா், அங்கு மன்ஜீத் இறந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டாா். தில்பாக் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா் என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.

முதற்கட்ட விசாரணையின்படி, கட்டிடத்திற்கு வெளியே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது, அதைத் தொடா்ந்து வாக்குவாதம் முற்றியதால் கைகலப்பு ஏற்பட்டது. இந்த மோதலின் போது மன்ஜீத் மற்றும் தில்பாக் காயமடைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்யவும், சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவா்களை அடையாளம் கண்டு கைது செய்யவும் பல குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவா்கள் மேலும் தெரிவித்தனா்.

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