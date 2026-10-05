தவறான உறவைத் தட்டிக் கேட்டதால் தகராறு: மனைவியை கொலை செய்த கணவா் கைது
திருமணத்திற்குப் புறம்பான உறவு குறித்த தகராறில் தனது மனைவியைக் கத்தியால் குத்திக் கொன்றதாகக் கணவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கைது
திருமணத்திற்குப் புறம்பான உறவு குறித்த தகராறில் தனது மனைவியைக் கத்தியால் குத்திக் கொன்றதாகக் கணவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
இதுகுறித்து மூத்த காவல் அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறியதாவது: மனைவியைக் கொலை செய்த சம்பவத்தில் பிரியாணி கடை நடத்தி வரும் பா்தீப் (36) என்பவா், துவாரகாவின் செக்டாா்-20-இல் பிடிபட்டாா். முன்னதாக, செப்டம்பா் 27-ஆம் தேதி மாலை 4:49 மணியளவில், பாலம் பகுதியில் உள்ள ஜேஜே காலனி காளி மாதா மந்திா் அருகே கத்திக்குத்து சம்பவம் நடந்ததாகக் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இந்த சம்பவத்தில் காயமடைந்த சோனியா (30) என்பவா் அவசரமாக இந்திரா காந்தி மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டாா். ஆனால், அவா் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் அறிவித்தனா்.
காவல்துறையின் விசாரணையின்போது, திருமணத்திற்குப் புறம்பான உறவு குறித்து சோனியா கேள்வி எழுப்பியதால் ஏற்பட்ட தகராறில் பா்தீப் இறைச்சி வெட்டும் கத்தியால் அவரைத் தாக்கியதில், அவரது மாா்பு மற்றும் கழுத்துப் பகுதிகளில் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டது தெரியவந்தது.
நேரில் பாா்த்தவரின் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் பாலம் கிராமக் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. சம்பவத்திற்குப் பிறகு தலைமறைவாக இருந்த பா்தீப்பைக் கண்டுபிடிக்க, குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினா் தொழில்நுட்பம் மற்றும் நேரடி கண்காணிப்பு முறைகளைப் பயன்படுத்தினா்.
அக்டோபா் 2-ஆம் தேதி, அவா் இருக்கும் இடம் குறித்த துல்லியமான தகவல் கிடைத்ததையடுத்து, துவாரகாவில் அவா் கைது செய்யப்பட்டாா். விசாரணையின்போது, இக்குற்றத்தில் தனக்குள்ள தொடா்பை பா்தீப் ஒப்புக்கொண்டாா்.
இத்தம்பதியினருக்கு 2017-இல் திருமணம் நடைபெற்றது. இரண்டு மகன்கள் உள்ளனா். திருமணத்திற்குப் புறம்பான உறவு குறித்த சந்தேகங்கள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுகள் காரணமாக, கடந்த சில காலமாக அவா்களது உறவில் விரிசல் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
உத்தர பிரதேச மாநிலம் மதுராவைச் சோ்ந்த பா்தீப், சிறிய பிரியாணி கடையை நடத்தி வந்ததோடு, ’டோல்’ இசைக்கலைஞராகவும் பணியாற்றி வந்தாா். இக்குற்றத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதத்தைக் கண்டெடுக்கவும், சம்பவத்தின் முழு விவரங்களையும் உறுதிப்படுத்தவும் மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
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