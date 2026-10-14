தேசியக் கொடியை அசைப்பது குற்றமா? அரவிந்த் கேஜரிவால் கேள்வி
ஒருவரின் சொந்த நாட்டில் தேசியக் கொடியை அசைப்பது குற்றமா என அரவிந்த் கேஜரிவால் கேள்வி
அரவிந்த் கேஜரிவால் - கோப்புப் படம்
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் புதன்கிழமை கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி தலைவா்களான செளரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரங்கா ஆகியோருக்கு எதிரான போலீஸ் நடவடிக்கை ‘முற்றிலும் அபத்தமானது‘ என்றும், ஒருவரின் சொந்த நாட்டில் தேசியக் கொடியை அசைப்பது குற்றமா என்றும் கேள்வி எழுப்பினாா்.
தாஸ் மற்றும் ரங்கா ஆகியோா் ஐந்து நாள் நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டு, புதன்கிழமை திஹாா் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டனா், அவா்கள் அமைதி பத்திரங்களை மீறியதாகவும், ஜந்தா் மந்தரில் அத்துமீறி நுழைந்ததாகவும் என்று தில்லி காவல்துறை தெரிவித்தது. கட்சியின் சக உறுப்பினரான அஜிங்க்யா ஷிண்டே ஆறு மாதங்களுக்கு அமைதி மற்றும் நல்ல நடத்தையை பராமரிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது, மேலும் தனிப்பட்ட பத்திரத்திலும் ரூ.5,000 ஜாமீனிலும் விடுவிக்கப்பட்டாா்.
இது குறித்து கேஜரிவால் எக்ஸ் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டிருப்பதாவது: நமது சொந்த நாட்டில் நமது சொந்தக் கொடியை அசைப்பது குற்றமா? இது முற்றிலும் அபத்தமானது என தெரிவித்துள்ளாா். செளரப் தாஸ், ரங்கா மற்றும் ஷிண்டே, மற்ற சி. ஜே. பி உறுப்பினா்களுடன், தடை உத்தரவுகளை மீறி செவ்வாய்க்கிழமை ஜந்தா் மந்தருக்குள் நுழைந்தனா். அவா்கள் மூவா்ணக் கொடியை ஏற்றி, தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பினா், வாக்காளா் பட்டியல்களின் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறி குழு ராஜினாமா செய்யக் கோரி வருகிறது. தில்லி காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, சிஜேபி தலைவா்களும் 11 குழு உறுப்பினா்களும் தனியாா் வளாகங்களுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்ததாகக் கூறி ஜந்தா் மந்தரை அடைந்தனா்.
காவல் துறையினா் தங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதைத் தடுத்ததாகக் கூறி அவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா். கன்னாட் பிளேஸ் மற்றும் நாடாளுமன்றத் தெரு காவல் நிலையங்களில் இரண்டு எஃப். ஐ. ஆா்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
பொது அமைதிக்கு இடையூறு விளைவிப்பதற்கும் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் மற்றவா்களைத் தூண்டுவதற்கும் பலமுறை முயற்சித்ததாகக் கூறி, அவா்கள் வழக்குகளில் பிணைக்கப்பட்டதாகவும், பின்னா் தடுப்பு விதிகளின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளனா்.
ஆம் ஆத்மி தில்லி பிரிவின் தலைவா் செளரப் பரத்வாஜ் கூறியதாவது: சிஜேபி தலைவா்களை கைது செய்வது ‘வெட்கக்கேடானது. இளம் போராட்டக்காரா்களின் கோரிக்கைகளை தனது கட்சி தொடா்ந்து ஆதரிக்கும்.
அவா்களுடன் நிற்க வேண்டிய பொறுப்பு அரசியல் கட்சிகளுக்கு உள்ளது. ஆரம்பத்தில் இருந்தே எங்கள் நிலைப்பாடு மிகவும் தெளிவாக உள்ளது. விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தியபோது, அவா்களின் கோரிக்கைகள் நியாயமானவை என்று நாங்கள் உணா்ந்தோம், எனவே நாங்கள் அவா்களுக்கு ஆதரவளித்தோம். நாங்கள் நடமாடும் கழிவறைகளை நிறுவினோம், அவா்களுக்கு வைஃபை வசதிகளையும் வழங்கினோம். எங்களால் முடிந்த உதவிகளைச் செய்தோம்.
ஜந்தா் மந்தரில் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தை நடத்தியபோது பெண் மல்யுத்த வீரா்களுக்கும் கட்சி ஆதரவளித்ததாகவும், இளைஞா்களின், குறிப்பாக ஜென்-ஸீ கோரிக்கைகள் நியாயமானவை என நம்புகிறேன்.
அவா்களுடன் நின்று அவா்களின் கோரிக்கைகளை ஆதரிப்பது ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியின் கடமையாகும். இல்லையெனில், அரசியல் கட்சிகளை வரலாறு ஒருபோதும் மன்னிக்காது. நாங்கள் ஓய்வு எடுக்கவில்லை. இது ஓய்வு எடுக்க வேண்டிய நேரம் அல்ல . கோஷங்களை எழுப்பியதற்காகவும், தேசிய கொடியை காட்சிப்படுத்தியதற்காகவும் சிஜேபி உறுப்பினா்கள் கைது செய்யப்பட்டது வெட்கக்கேடானது. சில குழுக்கள் வன்முறையில் ஈடுபட அனுமதிக்கப்பட்டாலும், இளம் போராட்டக்காரா்கள் சிறைக்கு அனுப்பப்படுகிறாா்கள். காவல்துறை அதன் சாா்பாக செயல்படுவதால் அரசாங்கம் அமைதியாக இருப்பது புரிந்துகொள்ளத்தக்கது. எவ்வாறாயினும், நீதித்துறையும் அமைதியாக இருந்து, தானாகவே கவனத்தில் கொள்ளாவிட்டால், மக்கள் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்ய நிா்பந்திக்கப்பட்டால், அது நாட்டிற்கு கவலையளிக்கும் விஷயமாகும். தோ்தல் முறைகேடுகள், மாணவா்கள் மற்றும் தொழிலாளா்களின் போராட்டங்கள் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி குறித்த கேள்விகள் 197 ஆம் காலகட்டத்தை நினைவூட்டுகின்றன என்றாா் செளரப் பரத்வாஜ்.
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