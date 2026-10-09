சிஜேபி போராட்டத்தில் நானும் எனது குடும்பத்தினரும் பங்கேற்போம்: அரவிந்த் கேஜரிவால்
அக்டோபா் 10 ஆம் தேதி ஜந்தா் மந்தரில் நடைபெறும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) போராட்டத்தில் நானும் எனது குடும்பத்தினரும் பங்கேற்போம் என்று ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
அரவிந்த் கேஜரிவால்
நமது நிருபா்
அக்டோபா் 10 ஆம் தேதி ஜந்தா் மந்தரில் நடைபெறும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) போராட்டத்தில் நானும் எனது குடும்பத்தினரும் பங்கேற்போம் என்று ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
வாக்கு திருட்டு வழக்கில் தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் ராஜினாமா செய்யக் கோரி தில்லியில் உள்ள ஜந்தா் மந்தரில் மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி போராட்டம் நடத்தியது. ‘ஜந்தா் மந்தரில் அதிகபட்ச எண்ணிக்கையில் கூடுமாறு அனைவரையும், ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களையும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது ஒரு நபா் அல்லது கட்சியைப் பற்றியது அல்ல; இது தேசத்தைப் பற்றியது, இந்த போராட்டம் சனிக்கிழமை ஜந்தா் மந்தரில் தொடங்குகிறது. நான் செல்வேன், எனது முழு குடும்பமும் செல்லும், நீங்கள் அனைவரும் செல்ல வேண்டும் ‘என்று செய்தியாளா்களிடம் கூறினாா் கேஜரிவால்.
மத்திய அரசு வாக்காளா் பட்டியலை சேதப்படுத்தியதாக கேஜரிவால் குற்றஞ்சாட்டினாா். பாஜகவுக்கு வாக்களிக்காதவா்கள் தங்கள் வாக்குகளை நீக்கியுள்ளனா், போலி வாக்குகள் சோ்க்கப்பட்டுள்ளன, இவை அனைத்தும் ஞானேஷ் குமாரின் கீழ் வெளிப்படையாக நடந்தன. ஒட்டுமொத்த நாடும் அவரது ராஜினாமாவைக் கோருகிறது ‘என்றாா் அவா்.
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