ஜந்தா் மந்தரில் இன்று நடைபெறும் போராட்டத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை: தில்லி காவல்துறை
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக அக்டோபா் 10 ஆம் தேதி ஜந்தா் மந்தரில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் சில மாணவா் அமைப்புகள் அழைப்பு விடுத்த போராட்டத்திற்கு தில்லி காவல்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளது என்று புது தில்லி ரேஞ்சின் இணை காவல் ஆணையா் நுபுா் பிரசாத் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
போலீஸ் - கோப்புப்படம்.
நமது நிருபா்
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக அக்டோபா் 10 ஆம் தேதி ஜந்தா் மந்தரில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் சில மாணவா் அமைப்புகள் அழைப்பு விடுத்த போராட்டத்திற்கு தில்லி காவல்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளது என்று புது தில்லி ரேஞ்சின் இணை காவல் ஆணையா் நுபுா் பிரசாத் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது: கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளா் சவுரவ் தாஸிடமிருந்து ஒரு விண்ணப்பத்தைப் பெற்றுள்ளோம். அக்டோபா் 10 ஆம் தேதி ஜந்தா் மந்தரில் ஒரு போராட்டத்திற்கான அறிவிப்பு குறித்து விண்ணப்பம் வந்தது. தலைமைத் தோ்தல் ஆணையரிடம் (சி. இ. சி) பொறுப்புக்கூறலைக் கோருவது தொடா்பாக இந்த போராட்டம் உள்ளது. இந்த தகவல் பரிசீலிக்கப்பட்டு, அது மிகக் குறுகிய அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையின்படி, போராட்டத்திற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்பு அறிவிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். இதற்கு முந்தைய சந்தா்ப்பத்தில் ஒரு போராட்டத்தை நடத்த சி. ஜே. பி. க்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டபோது, அது சட்டபூா்வமான வழிகாட்டுதல்களையோ அல்லது அதன் சொந்த முயற்சிகளையோ பின்பற்றவில்லை என்பதையும் குறிப்பிடுவது முக்கியம்.
சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமையை தடுக்கவும், பொது ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், இந்த முறை அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதாவின் (பி. என். எஸ். எஸ்) பிரிவு 163 புது தில்லி பகுதியில் நடைமுறையில் உள்ளது. இந்தப் பிரிவின் கீழ், பொது ஒழுங்கு மற்றும் பாதுகாப்பைப் பராமரிக்க நியாயமான தடுப்பு கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. பி. என். எஸ். எஸ். இன் பிரிவு 163 இன் விதிகளை யாராவது மீறினால், அவா்கள் மீது முறையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் நுபுா் பிரசாத்.
ஜூலை மாதம், நீட் வினாத்தாள் கசிவு தொடா்பாக சிஜேபி தலைமையிலான போராட்டம் தா்மேந்திர பிரதான் மத்திய கல்வி அமைச்சா் பதவியை ராஜினாமா செய்ய கட்டாயப்படுத்தியது. இந்தக் குழு இப்போது ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான தெரு அழுத்தத்தைத் தக்கவைக்க முயல்கிறது.அகில இந்திய மாணவா் சங்கம் உள்ளிட்ட சில மாணவா் அமைப்புகளும் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்கும். குமாரின் ராஜினாமா மற்றும் அவருக்கு எதிரான குற்றவியல் நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குதல்; வாக்காளா் பட்டியல்களின் எஸ். ஐ. ஆா் முடக்கம், வரவிருக்கும் தோ்தல்களை நிறுத்துதல், ஜனவரி 2025 வாக்காளா் பட்டியலை மீட்டெடுப்பது மற்றும் ஒரு சுயாதீன விசாரணைக்கு உத்தரவிடுதல்; மற்றும் ஒரு சுயாதீனமான மற்றும் நம்பகமான தோ்வு செயல்முறையை நிறுவ தோ்தல் ஆணையத்திற்கு நியமனங்களை நிா்வகிக்கும் 2023 சட்டத்தை ரத்து செய்தல் ஆகியவை போராட்டக்காரா்களின் கோரிக்கைகளில் அடங்கும்.
தில்லியின் பல்வேறு பகுதிகளில் துணை ராணுவப் படைகள் உட்பட 25,000 க்கும் மேற்பட்ட பாதுகாப்புப் படையினா் ஏற்கெனவே நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
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