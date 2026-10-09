The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ராஜராஜ சோழனின் சதய விழா: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துக்கு அக்.22 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை சிஜேபி போராட்டம் எதிரொலி: தில்லியில் இணைய சேவை தற்காலிகமாக முடக்கம்!உ.பி.யில் இருந்து மாநிலங்களவைக்கு 10 பேரும் போட்டியின்றி தேர்வு! லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநராக பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா நியமனம்!துரோகத்துக்குக் கிடைத்த இடைக்கால வெற்றி! - மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்!

அக்டோபா் 2ஆம் தேதி எஸ்.ஐ.ஆா். போராட்டங்கள் தொடா்பாக தில்லி காவல்துறை எஃப்.ஐ.ஆா். பதிவு

அக்டோபா் 2 முதல் தேசியத் தலைநகரில் நடந்த எஸ். ஐ. ஆா் போராட்டங்கள் தொடா்பாக தில்லி காவல்துறை 25 எஃப். ஐ. ஆா்களை பதிவு செய்துள்ளது, இதில் காங்கிரஸ் தலைவா்கள் ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி வதேரா ஆகியோா் பெயரிடப்பட்டுள்ளனா் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

FIR

கோப்புப்படம் - IANS

Published On :

நமது நிருபா்

அக்டோபா் 2 முதல் தேசியத் தலைநகரில் நடந்த எஸ். ஐ. ஆா் போராட்டங்கள் தொடா்பாக தில்லி காவல்துறை 25 எஃப். ஐ. ஆா்களை பதிவு செய்துள்ளது, இதில் காங்கிரஸ் தலைவா்கள் ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி வதேரா ஆகியோா் பெயரிடப்பட்டுள்ளனா் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

இந்த வழக்குகள் பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்தியதாகக் கூறப்படுவது, போலீஸ் பணியாளா்கள் சம்பந்தப்பட்ட தாக்குதல்கள் மற்றும் சண்டைகள், அரசாங்க வேலைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்தல் மற்றும் புது தில்லி மாவட்டத்தில் பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதாவின் (பி. என். எஸ். எஸ்) பிரிவு 163 இன் கீழ் விதிக்கப்பட்ட தடை உத்தரவுகளை மீறுவது தொடா்பானவை.

ஆா்ப்பாட்டங்களின் போது மீண்டும் மீண்டும் சட்டவிரோத சம்பவங்கள் நடந்ததாகக் கூறப்பட்டதைத் தொடா்ந்து போராட்டக்காரா்கள் மீது போலீஸாா் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனா் என்று போலீஸ் வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது.

தோ்தல் ஆணையா்கள் சுக்பீா் சிங் சந்து மற்றும் விவேக் ஜோஷி ஆகியோா் வாக்காளா் பட்டியலின் எஸ். ஐ. ஆா். தொடா்பான பல முடிவுகளுக்கும் உத்தரவுகளுக்கும் ஆட்சேபனை தெரிவித்ததாக ஆங்கில நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டத்தையடுத்து தொடா்ந்து எதிா்க்கட்சி எம். பி. க்கள் தேசிய தலைநகரில் தொடா்ச்சியான போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜந்தா் மந்தரில் இன்று நடைபெறும் போராட்டத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை: தில்லி காவல்துறை

ஜந்தா் மந்தரில் இன்று நடைபெறும் போராட்டத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை: தில்லி காவல்துறை

புயலுக்கு தயாராகுங்கள்: சிஜேபி போராட்டத்துக்கு முன்னதாக தில்லி காவல்துறை உயா் அதிகாரி உத்தரவு

புயலுக்கு தயாராகுங்கள்: சிஜேபி போராட்டத்துக்கு முன்னதாக தில்லி காவல்துறை உயா் அதிகாரி உத்தரவு

அக்டோபா் 10 ஆம் தேதி மிகப்பெரிய போராட்டத்துக்கு தயாராகுங்கள்: ஆம் ஆத்மியின் செளரப் பரத்வாஜ் அழைப்பு

அக்டோபா் 10 ஆம் தேதி மிகப்பெரிய போராட்டத்துக்கு தயாராகுங்கள்: ஆம் ஆத்மியின் செளரப் பரத்வாஜ் அழைப்பு

தில்லி ராம்லீலாவில் ‘கேவத்’ கதாபாரத்திரத்தில் நடிக்கும் மனோஜ் திவாரி எம்.பி.

தில்லி ராம்லீலாவில் ‘கேவத்’ கதாபாரத்திரத்தில் நடிக்கும் மனோஜ் திவாரி எம்.பி.

விடியோக்கள்

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam