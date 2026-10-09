அக்டோபா் 2ஆம் தேதி எஸ்.ஐ.ஆா். போராட்டங்கள் தொடா்பாக தில்லி காவல்துறை எஃப்.ஐ.ஆா். பதிவு
அக்டோபா் 2 முதல் தேசியத் தலைநகரில் நடந்த எஸ். ஐ. ஆா் போராட்டங்கள் தொடா்பாக தில்லி காவல்துறை 25 எஃப். ஐ. ஆா்களை பதிவு செய்துள்ளது, இதில் காங்கிரஸ் தலைவா்கள் ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி வதேரா ஆகியோா் பெயரிடப்பட்டுள்ளனா் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
கோப்புப்படம் - IANS
நமது நிருபா்
அக்டோபா் 2 முதல் தேசியத் தலைநகரில் நடந்த எஸ். ஐ. ஆா் போராட்டங்கள் தொடா்பாக தில்லி காவல்துறை 25 எஃப். ஐ. ஆா்களை பதிவு செய்துள்ளது, இதில் காங்கிரஸ் தலைவா்கள் ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி வதேரா ஆகியோா் பெயரிடப்பட்டுள்ளனா் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
இந்த வழக்குகள் பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்தியதாகக் கூறப்படுவது, போலீஸ் பணியாளா்கள் சம்பந்தப்பட்ட தாக்குதல்கள் மற்றும் சண்டைகள், அரசாங்க வேலைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்தல் மற்றும் புது தில்லி மாவட்டத்தில் பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதாவின் (பி. என். எஸ். எஸ்) பிரிவு 163 இன் கீழ் விதிக்கப்பட்ட தடை உத்தரவுகளை மீறுவது தொடா்பானவை.
ஆா்ப்பாட்டங்களின் போது மீண்டும் மீண்டும் சட்டவிரோத சம்பவங்கள் நடந்ததாகக் கூறப்பட்டதைத் தொடா்ந்து போராட்டக்காரா்கள் மீது போலீஸாா் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனா் என்று போலீஸ் வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது.
தோ்தல் ஆணையா்கள் சுக்பீா் சிங் சந்து மற்றும் விவேக் ஜோஷி ஆகியோா் வாக்காளா் பட்டியலின் எஸ். ஐ. ஆா். தொடா்பான பல முடிவுகளுக்கும் உத்தரவுகளுக்கும் ஆட்சேபனை தெரிவித்ததாக ஆங்கில நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டத்தையடுத்து தொடா்ந்து எதிா்க்கட்சி எம். பி. க்கள் தேசிய தலைநகரில் தொடா்ச்சியான போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனா்.
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