பேரிடா் மீட்புப் படையை அதிகரிக்க தில்லி அரசு முடிவு
=தேசியத் தலைநகரில் இயற்கை மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகளுக்கு திறம்பட பதிலளிப்பதை உறுதி செய்வதற்காக 1,050 பணியாளா்களைக் கொண்ட மாநில பேரிடா் மீட்புப் படையை உயா்த்த தில்லி அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது என்று அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
நமது நிருபா்
=தேசியத் தலைநகரில் இயற்கை மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகளுக்கு திறம்பட பதிலளிப்பதை உறுதி செய்வதற்காக 1,050 பணியாளா்களைக் கொண்ட மாநில பேரிடா் மீட்புப் படையை உயா்த்த தில்லி அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது என்று அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: முதல்வா் ரேகா குப்தா தலைமையிலான அமைச்சரவை சமீபத்தில் 18 மாநில பேரிடா் மீட்புப் படை (எஸ். டி. ஆா். எஃப்) நிறுவனங்களை உயா்த்த ஒப்புதல் அளித்தது, 13 மாவட்டங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் ஒன்று மற்றும் ஐந்து ஒதுக்கப்பட்டவை. தற்போது, தில்லியில் ஒரு பிரத்யேக பேரிடா் மீட்புப் படை இல்லை, இது தீ விபத்து, கட்டடம் இடிந்து விழுதல் மற்றும் பெரிய விபத்துக்கள் போன்ற அவசர காலங்களில் விரைவான, திறமையான நடவடிக்கையைத் தடுக்கிறது. ஒவ்வொரு எஸ். டி. ஆா். எஃப் நிறுவனத்திலும் 50-55 மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணியாளா்கள் இருப்பாா்கள்.
சில பணியிடங்கள் நேரடி ஆட்சோ்ப்பு மூலம் நிரப்பப்படும். தில்லி எஸ். டி. ஆா். எஃப் இன்ஸ்பெக்டா் ஜெனரல் (ஐஜி) தரத்திலான போலீஸ் அதிகாரியால் தலைமை தாங்கப்படும்.
அமைச்சரவையின் முன்மொழிவு துணை நிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்துவின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்ட பின்னா் வரும் மாதங்களில் எஸ். டி. ஆா். எஃப்-ஐ படிப்படியாக உயா்த்துவதற்கான பணிகள் தொடங்கும். அதன்பிறகு, முறையான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். தேசிய தலைநகராக அதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் வெள்ளம் மற்றும் பூகம்பங்கள் போன்ற சாத்தியமான அச்சுறுத்தல்கள், தீ விபத்து, விபத்துக்கள் மற்றும் கட்டடம் இடிந்து விழுதல் உள்ளிட்ட மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகள் காரணமாக தில்லியில் ஒரு பிரத்யேக எஸ். டி. ஆா். எஃப்-ன் தேவை பல ஆண்டுகளாக உணரப்பட்டது. கடந்த மாதம், குப்தா தில்லியில் அதிநவீன எஸ். டி. ஆா். எஃப் குழுவை உருவாக்க மூத்த தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை (என். டி. ஆா். எஃப்) அதிகாரிகளை சந்தித்தாா். முன்மொழியப்பட்ட எஸ். டி. ஆா். எஃப் பணியாளா்களுக்கு தேவையான பயிற்சியை என். டி. ஆா். எஃப் வழங்கும்.
தில்லியின் புவியியல் நிலைமைகள் மற்றும் உள்ளூா் தேவைகளை மனதில் வைத்து, சிறப்பு உபகரணங்களுடன் இது உதவும். விபத்து அல்லது பேரழிவு ஏற்பட்டால் உபகரணங்களை உடனடியாக கிடைக்கச் செய்ய பேரிடா் மேலாண்மை உபகரணங்கள் மற்றும் அதன் சேமிப்பு விவரங்களின் பட்டியலை சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுடன் பகிா்ந்து கொள்ளுமாறும் முதல்வா் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினாா். தில்லி அரசு தனது தீயணைப்புத் துறை ஊழியா்கள் மற்றும் சிவில் பாதுகாப்பு தன்னாா்வலா்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, பெரிய அளவிலான பேரழிவுகளின் போது நிவாரணம் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான திறன்களை உள்ளூா் மனிதவளம் கொண்டிருக்கும் என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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