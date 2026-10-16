பிரசாந்த் பூஷனின் ஆட்சி மாற்றம் கருத்துக்கு முதல்வா் ரேகா குப்தா எதிா்வினை
தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை மூத்த வழக்குரைஞா் பிரசாந்த் பூஷண் தனது ‘ஆட்சி மாற்றம்‘ கருத்துக்கள் குறித்து, ‘விளையாட்டு முடிந்துவிட்டது, சகோதரா்‘ என்று கூறினாா்.
ரேகா குப்தா - கோப்புப் படம்
நமது நிருபா்
தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை மூத்த வழக்குரைஞா் பிரசாந்த் பூஷண் தனது ‘ஆட்சி மாற்றம்‘ கருத்துக்கள் குறித்து, ‘விளையாட்டு முடிந்துவிட்டது, சகோதரா்‘ என்று கூறினாா்.
இது குறித்து செய்தியாளா் சந்திப்பில் அவா் மேலும் பேசியதாவது: அவா்கள் ‘அம்பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளனா்‘ இதுதான் காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி மற்றும் சி. ஜே. பி. யின் ‘உண்மையான முகம். விளையாட்டு முடிந்துவிட்டது, சகோ. நீங்கள் அம்பலமாகியிருக்கிறீா்கள். அது ஒருபோதும் எதிா்ப்பைப் பற்றியதாக இருக்கவில்லை. இது எல்லாம் ’ஆட்சி மாற்றம்’ பற்றியது. அதிகாரத்திற்கான அவா்களின் பசி தீராதது, இளைஞா்கள் மற்றும் விவசாயிகளை சிப்பாய்களாகப் பயன்படுத்துவது முதல், சாதி மற்றும் மொழி என்ற பெயரில் சமூகத்தை பிளவுபடுத்துவது வரை, நாட்டின் அரசியலமைப்பு நிறுவனங்களின் நம்பகத்தன்மையைத் தாக்குவது வரை எந்த மட்டத்திற்கும் இறங்க அவா்கள் தயாராக உள்ளனா். காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி கட்சி மற்றும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) ஆகியவற்றின் அரசியலின் உண்மையான முகம் இதுதான் என்றாா் ரேகா குப்தா.
முன்னதாக வியாழக்கிழமை சிஜேபி நிறுவனா் அபிஜித் தீப்கே மற்றும் மாணவா் அமைப்புகளின் தலைவா்கள் மற்றும் ஆா்வலா்களுடன் செய்தியாளா் கூட்டத்தில் பேசிய பூஷண், ஒரு அரசாங்கத்திற்கு எதிராக ‘அதிருப்தியை‘ பரப்புவது ஜனநாயகத்தில் குற்றம் அல்ல என்றும், போராட்டம் இப்போது ‘உண்மையில் ஆட்சி மாற்றத்திற்கானது‘ என்றும் கூறினாா். தேசிய தலைநகரில் நடந்த போராட்டங்கள் தொடா்பாக காங்கிரஸ் மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளை மத்திய அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் கடுமையாக சாடினாா், அவா்கள் வங்கதேசத்தை போலவே ஆட்சி மாற்றத்தை நாடுவதாகவும், இளைஞா்களின் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி ‘அராஜகத்தை‘ பரப்புவதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
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