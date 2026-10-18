என்சிபி பயிற்சி அதிகாரி பணி நீக்கம்: மத்திய தீா்ப்பாயம் உத்தரவு
ஒரு பயிற்சி அதிகாரியின் நடத்தை திருப்தியற்றதாகவும் மற்றும் ஒரு அரசு ஊழியருக்கு தகாததாகவும் இருப்பதாகக் கண்டறிந்த பின்னா், போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டுப் பணியகம் அவரைப் பணியிலிருந்து நீக்கியது.
ஒரு பயிற்சி அதிகாரியின் நடத்தை ‘திருப்தியற்றதாகவும்‘ மற்றும் ஒரு அரசு ஊழியருக்கு ‘தகாததாகவும்‘ இருப்பதாகக் கண்டறிந்த பின்னா், போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டுப் பணியகம் (என்சிபி) அவரைப் பணியிலிருந்து நீக்கியது.
மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு அமைப்பானது, 29 வயதான இளநிலை புலனாய்வு அதிகாரி விஷால் குண்டாராவிற்கு மாா்ச் மாதம் பணிநீக்க உத்தரவைப் பிறப்பித்தது. அவா் அக்டோபா் 2023-ல் என்சிபி-யில் சோ்ந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
அவா் சென்னையில் பணியமா்த்தப்பட்டிருந்தாா். அவரது நடத்தையைக் கவனித்த பின்னா், அவா் அந்த அமைப்பின் குவஹாத்தி மண்டல அலுவலகத்திற்கு மாற்றப்பட்டு, பின்னா் நாகாலாந்தின் திமாபூரில் உள்ள என்சிபி கள அலுவலகத்துடன் இணைக்கப்பட்டாா்.
என்சிபி-யின் பணிநீக்க உத்தரவை ரத்து செய்து, தன்னை மீண்டும் பணியில் அமா்த்தக் கோரி குண்டாரா தாக்கல் செய்த மனு, ‘தகுதியற்றது‘ என்று கூறி, மத்திய நிா்வாகத் தீா்ப்பாயத்தின் (சிஏடி) குவஹாத்தி அமா்வு செப்டம்பா் கடைசி வாரத்தில் தள்ளுபடி செய்தது.
‘மனுதாரரின் செயல்திறன், நடத்தை மற்றும் அரசுப் பணிக்கான ஒட்டுமொத்த தகுதி ஆகியவற்றை முறையாக மதிப்பீடு செய்த பின்னரே 30.03.2026 தேதியிட்ட ஆட்சேபிக்கப்பட்ட பணிநீக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது என்றும், அது சட்டப்பூா்வமானது, செல்லுபடியானது மற்றும் பொருந்தக்கூடிய விதிகளுக்கு இணங்க உள்ளது என்றும் நாங்கள் கருதுகிறோம்,‘ என்று மத்திய நிா்வாகத் தீா்ப்பாயத்தின் உத்தரவில் கூறப்பட்டது.
குண்டராவின் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்யக் கோரி, போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு (என்சிபி) வழக்கின் விவரங்களை தீா்ப்பாயத்திடம் சமா்ப்பித்திருந்தது.
எந்தவொரு துறைசாா் விசாரணையும் நடத்தாமல் தான் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டதாக குண்டரா முன்வைத்த வாதத்தை அந்த அமைப்பு நிராகரித்தது. மேலும், ‘ஒரு தகுதிகாண் ஊழியருக்கு அப்பதவியை நிரந்தரமாக வகிக்க உரிமை இல்லை என்பதும், தகுதிகாண் காலத்தில் அவரது தகுதியை மதிப்பீடு செய்யவும், தகுதியற்றவா் எனக் கண்டறியப்பட்டால் சேவையை நிறுத்தவும் பணியளிப்பவருக்கு முழு அதிகாரம் உள்ளது என்பதும் சட்டத்தில் நன்கு நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது,‘ என்றும் சிஏடி கூறியது.
‘மனுதாரரின் நடத்தை, ஒழுக்கம் மற்றும் செயல்திறன் குறித்த தொடா்ச்சியான கவலைகள் காரணமாக, தகுதிவாய்ந்த அதிகாரி அவரைப் பணி உறுதிப்படுத்தலுக்குத் தகுதியற்றவா் எனக் கருதியுள்ளாா்‘, என மேல்முறையீட்டுத் தீா்ப்பாயத்தின் (சிஏடி) உத்தரவில் மேலும் கூறப்பட்டது.
குறிப்பிட்ட அந்த அதிகாரியால் ‘மீண்டும் மீண்டும்‘ தவறான நடத்தை மற்றும் ஒழுக்கமின்மை நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டதாகவும், பலமுறை எச்சரிக்கப்பட்ட போதிலும் அவா் தனது போக்கைத் திருத்திக்கொள்ளத் தவறிவிட்டாா் என என்சிபி கவனித்ததாகவும் சிஏடி மேலும் கூறியது.
மனுதாரா், சென்னையிலிருந்து குவஹாத்திக்கு மாற்றப்பட்ட பிறகும், முன்னேற்றம் காட்டத் ‘தவறியதோடு‘, ஒரு அரசு ஊழியருக்குப் பொருந்தாத செயல்களில் தொடா்ந்து ஈடுபட்டாா் எனத் தீா்ப்பாயம் கூறியது.
மனுதாரரின் ‘முறையற்ற நடத்தை மற்றும் முறைகேடு‘ தொடா்பாக மேற்பாா்வை அதிகாரிகளால் எழுப்பப்பட்ட கவலைகளை வெளிப்படுத்தப் போதுமான, உறுதிப்படுத்தும் ஆதாரங்களுக்கு அவா் எந்தவொரு நம்பத்தகுந்த விளக்கத்தையும் அளிக்கத் ‘தவறியுள்ளாா்‘ என அந்த உத்தரவில் கூறப்பட்டது.
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