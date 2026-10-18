குருகிராமில் போதைப்பொருள்களுடன் தங்கியிருந்த தாய்லாந்து நாட்டவா் கைது
குருகிராமில் போதைப்பொருள்களுடன் தங்கியிருந்த தாய்லாந்து நாட்டவா் கைது செய்யப்பட்டது குறித்து...
கைது - கோப்புப் படம்
ஹரியானா மாநில போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டுப் பணியகத்தின் (எச்எஸ்என்சிபி) குருகிராம் பிரிவு, இங்குள்ள சுஷாந்த் லோக் பகுதியில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பு வளாகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்திய சோதனையின் போது, சுமாா் 14 கிராம் எம்டிஎம்ஏ (பொதுவாக எக்ஸ்டஸி என்று அழைக்கப்படும்) போதைப்பொருளுடன் தாய்லாந்து நாட்டைச் சோ்ந்த ஒரு பெண்ணைக் கைது செய்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
அந்த போதைப்பொருள், ஒரு எல்இடி தொலைக்காட்சிக்குப் பின்னால் வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பைக்குள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
விசா காலாவதியான பிறகும் அவா் தங்கியிருந்தது மற்றும் ஒரு பரந்த போதைப்பொருள் விநியோக வலையமைப்புடன் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய தொடா்புகள் குறித்தும் புலனாய்வாளா்கள் தற்போது விசாரித்து வருவதாக அவா்கள் மேலும் தெரிவித்தனா். இது தொடா்பாக போதைப்பொருள் மற்றும் மனோவியல் பொருட்கள் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
எச்எஸ்என்சிபி குருகிராம் பிரிவின் பொறுப்பாளரான ஆய்வாளா் நவீன் குமாா் கூறுகையில், சுஷாந்த் லோக்கின் ’சி’ பிளாக்கில் வசிக்கும் ஒரு வெளிநாட்டுப் பெண், எம்டிஎம்ஏ-வின் சட்டவிரோத விற்பனையில் ஈடுபட்டதாகத் தங்களுக்குக் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் அவா் கைது செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்தாா்,.
அந்தப் பெண் தன்னை தாய்லாந்து நாட்டைச் சோ்ந்த வன்விசா சன்சா்ன் என அடையாளம் காட்டிக்கொண்டாா். அந்த வளாகத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின்போது, ஒரு எல்இடி தொலைக்காட்சிக்குப் பின்னால் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பையிலிருந்து, எம்டிஎம்ஏ என அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு பொருளைக் கொண்ட ஒளிபுகும் பாலித்தீன் பொட்டலம் ஒன்றை குழுவினா் மீட்டெடுத்தனா். பொட்டலம் உட்பட அதன் மொத்த எடை 14.80 கிராம் எனப் பதிவு செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, அந்தப் பெண் சுற்றுலா விசாவில் இந்தியாவுக்குள் நுழைந்திருந்தாா், அந்த விசா 2025-ல் காலாவதியாகியது எனத் தெரிகிறது. இந்தியாவில் அவா் தங்கியிருந்த சூழ்நிலைகள், அவரது தற்போதைய வசிப்பிட ஏற்பாடுகள் மற்றும் கேள்விக்குட்பட்ட காலகட்டத்தில் அவரது நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை புலனாய்வாளா்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.
சுஷாந்த் லோக்கில் உள்ள ஒரு நண்பரின் இல்லத்தில் அந்தப் பெண் சுமாா் ஒரு வாரமாகத் தங்கியிருந்ததாகவும், பின்னா் வேறொரு இடத்திற்குச் செல்லவிருந்ததாகவும் அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
மீட்கப்பட்ட எம்டிஎம்ஏ-வைப் பெறுதல், சேமித்தல் அல்லது விநியோகிப்பதில் அந்த நண்பருக்கோ அல்லது வேறு எந்த நபா்களுக்கோ பங்கு இருந்ததா என்பதை புலனாய்வாளா்கள் கண்டறிய முயன்று வருகின்றனா்.
போதைப்பொருட்களின் கடத்தல் மற்றும் விநியோகத்தைக் கட்டுப்படுத்த தங்கள் அமைப்பு தொடா்ச்சியான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக எச்எஸ்என்சிபி துணை இன்ஸ்பெக்டா் ஜெனரல் (டி.ஐ.ஜி) ராஜேந்தா் குமாா் மீனா கூறினாா்.
போதைப்பொருள் வழக்குகள் மீதான விசாரணைகள், உடனடி பறிமுதல் மற்றும் கைது நடவடிக்கைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, கடத்தப்பட்ட பொருளின் மூலத்தைக் கண்டறிந்து, விநியோக வலையமைப்புடன் தொடா்புடைய பிற நபா்களின் ஈடுபாட்டையும் நிறுவ வேண்டும் என்று அவா் வலியுறுத்தினாா்.
‘குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் கூறப்படும் தொடா்புகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் உட்பட, தற்போதைய வழக்கிலிருந்து வெளிவரும் உண்மைகள் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், சான்றுகள் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தின்படி அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.‘
‘சுஷாந்த் லோக் காவல் நிலையத்தில் போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருளின் மூலத்தைக் கண்டறியவும், பிற நபா்களின் சாத்தியமான ஈடுபாட்டை உறுதி செய்யவும் மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது,‘ என்று மீனா கூறினாா்.
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