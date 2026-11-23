60% தூய்மையடைந்த யமுனை! 2030-க்குள் முழுவதும் தூய்மைப்படுத்தப்படும்: சிா்சா
யமுனா நதியின் 60% தூய்மையாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் தண்ணீா் இப்போது குடிப்பதற்கு உகந்ததாக மாறியுள்ளதாகவும் தில்லி சுற்றுச்சூழல் அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா தெரிவித்தாா்.
யமுனை - கோப்புப் படம்
யமுனா நதியின் 60 சதவீதம் தூய்மையாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் தண்ணீா் இப்போது குடிப்பதற்கு உகந்ததாக மாறியுள்ளதாகவும், 2029 அல்லது 2030-க்குள் நதி முழுவதும் தூய்மையாக்கப்படும் என்றும் தில்லி சுற்றுச்சூழல் அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா திங்களன்று தெரிவித்தாா்.
தில்லியில் காா் நிறுவன நிகழ்ச்சயில் பேசிய அமைச்சா், வாகனங்களால் ஏற்படும் மாசுபாடு என்பது ஒரு கூட்டுப் பொறுப்பு என்றும், மின்சார வாகனங்கள் கூட மாசுபாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன என்றும், ஏனெனில் அவை இயங்கும்போது அவற்றின் டயா்கள் தூசியை உருவாக்குகின்றன என்றும் கூறினாா்.
யமுனா நதியைத் தூய்மையாக்கியதற்கு, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தில்லி முதலமைச்சா் ரேகா குப்தா மற்றும் மத்திய அரசின் ஆதரவே காரணம் என்று சிா்சா பாராட்டினாா். ஆற்றின் ஒரு முனையில் பணிகள் தொடங்கி மறுமுனைக்கு நகா்த்தப்படும் என்றும், அதனால்தான் முழு நீளத்திற்கும் அல்லாமல் 60 சதவிகிதப் பணிகள் மட்டுமே செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் அவா் கூறினாா்.
‘யமுனா நதியின் 60 சதவிகிதம் முற்றிலும் சுத்தமாக உள்ளது. சுத்தம் என்றால், அந்தத் தண்ணீரைக் குடிக்கும் அளவுக்கு சுத்தமாக இருக்க வேண்டும்,‘ என்று கூறிய அவா், மக்கள் நதிக்கு வந்து தாங்களே நேரில் பாா்க்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினாா்.
நகரத்தின் கழிவுநீா், வடிகால்கள் வழியாக யமுனையில் கலப்பதாகவும், அந்தக் கழிவுநீா் சுத்திகரிக்கப்படாவிட்டால் ஒரு சுத்தமான நதி சாத்தியமில்லை என்றும் சிா்சா கூறினாா். இந்தப் பிரச்சினையைச் சமாளிக்க அரசாங்கம் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களைப் பயன்படுத்தி வருவதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.
நவம்பா் 4 ஆம் தேதியிட்ட ஒரு உத்தரவில், நீதிபதிகள் மனோஜ் மிஸ்ரா மற்றும் மன்மோகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு, தொழிற்சாலை மாசுபடுத்திகள் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீா் ஆகியவை அவை உருவாகும் இடத்திலேயே தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், ஆற்றைச் சுத்தப்படுத்த மேலும் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களைக் கட்டுவது மட்டும் போதுமானதல்ல என்றும் குறிப்பிட்டது.
ஆற்றங்கரையோரம் அமைந்துள்ள நகரங்கள், மாநகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களில் உள்ள குடிமை நிா்வாகத்தில் உள்ள அனைத்துத் தவறுகளும், ஆற்றின் மோசமான நிலையிலும், யமுனையில் கழிவுநீரை வெளியேற்றும் 520 வடிகால்களிலும் பிரதிபலிக்கின்றன என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது.
‘இதனால்தான், ஆற்றைச் சுத்தம் செய்யப் பெரும் தொகைகள் செலவிடப்பட்ட போதிலும், யமுனையில் மாசுபாடு அதிகரித்துள்ளது,‘ என்று ஆற்றைச் சுத்தம் செய்வது தொடா்பான ஒரு மனுவை விசாரித்தபோது அந்த அமா்வு கூறியது.
நகரத்தின் குப்பைகள் குறித்துப் பேசிய சிா்சா, மத்திய அரசின் ஆதரவுடன், கடந்த 25 ஆண்டுகளின் 60 சதவீதப் பாரம்பரியக் கழிவுகள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான காலத்தில் அகற்றப்பட்டுள்ளன என்றாா். ‘வரும் தலைமுறையினா் குப்பைக் குவியல்களைப் படங்களில் மட்டுமே காண்பாா்கள், நிஜ வாழ்க்கையில் அல்ல,‘ என்று அவா் கூறினாா்.
காற்று மாசுபாடு குறித்துப் பேசிய அமைச்சா், இது ஒரு தனிநபரின் பொறுப்பு அல்ல என்றும், தூய்மையான காற்றை அரசாங்கத்தால் மட்டும் உறுதி செய்ய முடியாது என்றும் கூறி, பொதுமக்களின் பங்களிப்புக்கு அழைப்பு விடுத்தாா்.
‘ஆரோக்கியத்தை விட முக்கியமானது எதுவும் இல்லை.‘ ‘தூய்மையான காற்றை விட முக்கியமானது எதுவும் இல்லை,‘ என்று அவா் கூறினாா்.
இந்த ஆண்டு நகரில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், முந்தைய ஆண்டுகளை விட அக்டோபா் மற்றும் நவம்பா் மாதத்தின் முதல் பாதியில் அதிக நாட்கள் தூய்மையாக இருந்ததாகவும் சிா்சா கூறினாா். நியூயாா்க் டைம்ஸ் கட்டுரை ஒன்றை மேற்கோள் காட்டி, 2012-ல் தில்லி பல்கலைக்கழகத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் காற்றின் தரக் குறியீடு 900 ஆகப் பதிவானதாக அவா் கூறினாா்.
இதனிடையே, யமுனை நதியின் 60 சதவீதம் சுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுற்றுச்சூழல் அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா கூறியதை, ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தில்லி பிரிவு தலைவா் சௌரப் பரத்வாஜ் திங்களன்று கேள்விக்குள்ளாக்கினாா். அடுத்த தில்லி சட்டமன்றத் தோ்தலுக்கு முன்பு பொறுப்புக்கூறலைத் தவிா்ப்பதற்காகவே, நதியை சுத்தம் செய்ய 2030-ஆம் ஆண்டு காலக்கெடு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
18 மாதங்களில் நதியின் 60 சதவீதத்தை சுத்தம் செய்ய முடிந்தால், மீதமுள்ள 40 சதவீதத்தை அடுத்த 12 மாதங்களில் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று பரத்வாஜ் கூறினாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.