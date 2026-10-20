ஜந்தா் மந்தரில் அத்துமீறி நுழைந்த வழக்கு: சிஜேபி நிா்வாகிகள் மீதான விசாரணை குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றம்
சிஜேபி தலைவா்களான சௌரவ் தாஸ், அஷுதோஷ் ரங்கா ஆகியோர் மீதான அத்துமீறல் வழக்கை குற்றப்பிரிவுப் பிரிவுக்கு மாற்றியதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி தலைவர் ஆசுதோஷ் ரன்கா மற்றும் சௌரவ் தாஸ் - கோப்புப் படம்
கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) தலைவா்களான சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அஷுதோஷ் ரங்கா ஆகியோரின் நீதிமன்றக் காவல் இரண்டு நாட்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே, அவா்கள் மீதான அத்துமீறல் வழக்கை தில்லி காவல்துறை திங்களன்று தனது குற்றப்பிரிவுப் பிரிவுக்கு மாற்றியதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பாரதிய நியாய சம்ஹிதாவின் 223ஏ (அரசு ஊழியரால் முறையாகப் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுக்குக் கீழ்ப்படியாமை), 332 (குற்றம் செய்யும் நோக்கில் அத்துமீறி நுழைதல்) மற்றும் 61(2) (குற்றச் சதி) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் கன்னாட் பிளேஸ் காவல் நிலையத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது.
பாராளுமன்ற தெரு காவல் நிலையத்தில், பிஎன்எஸ் சட்டத்தின் 221 (அரசு ஊழியரை அவரது பொதுப் பணிகளைச் செய்வதில் தடுத்தல்), 115(2) (தானாக முன்வந்து காயம் ஏற்படுத்துதல்), 132 (அரசு ஊழியரை அவரது கடமையைச் செய்வதிலிருந்து தடுப்பதற்காகத் தாக்குதல் அல்லது பலத்தைப் பயன்படுத்துதல்), 121(1) (அரசு ஊழியரை அவரது கடமையைச் செய்வதிலிருந்து தடுப்பதற்காகத் தானாக முன்வந்து காயம் அல்லது கடுமையான காயம் ஏற்படுத்துதல்) மற்றும் 3(5) (பொதுப்படையான நோக்கம்) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் மற்றொரு முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது. மேலதிக விசாரணைக்காக, காவல்துறை தற்போது இந்த வழக்கை குற்றப்பிரிவின் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பிரிவுக்கு மாற்றியுள்ளது.
ஒரு நாள் முன்னதாகவே போராட்டத் தளங்கள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருந்த ஜந்தா் மந்தரை அடைவதற்காக, தனியாா் வளாகத்திற்குள் அத்துமீறி நுழைந்ததாகவும், அமைதியைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்ற பிணைப்பத்திரத்தை மீறியதாகவும் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்காக, தாஸ் மற்றும் ரங்கா ஆகியோா் அக்டோபா் 14 அன்று ஒரு சிறப்பு நிா்வாக நீதிபதியால் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டனா்.
அவா்களுடன் கூட்டாளியாக இருக்கும் அஜிங்க்யா ஷிண்டே, ஆறு மாதங்களுக்கு அமைதியையும் நன்னடத்தையையும் கடைப்பிடிக்கக் கட்டுப்பட்டு, தனிநபா் பிணைப்பத்திரம் மற்றும் ரூ. 5,000 பிணைத்தொகை அடிப்படையில் விடுவிக்கப்பட்டாா்.
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பியும், தேசியக் கொடியை ஏற்றியும் ஜந்தா் மந்தா் பகுதிக்குள் நுழைந்ததாகக் கூறப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, அந்த மூவரும் மற்ற சிஜேபி உறுப்பினா்களும் அக்டோபா் 13 அன்று தடுத்து வைக்கப்பட்டனா்.
தில்லி காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, போராட்டக்காரா்கள் தனியாா் வளாகங்கள் வழியாக அத்துமீறி நுழைந்து, பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்ட போராட்டத் தளத்திற்குள் சென்ாகவும், காவல்துறையினா் தங்கள் அதிகாரப்பூா்வ கடமைகளைச் செய்வதைத் தடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
திங்கள்கிழமை, மந்திா் மாா்க் காவல் நிலையத்தில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட சிறப்பு நிா்வாக நீதிபதி முன் ஆஜா்படுத்தப்பட்ட பின்னா், தாஸ் மற்றும் அஷுதோஷ் ரங்கா மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டனா்.
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