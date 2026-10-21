ரூ. 400 கோடி மோசடி குற்றச்சாட்டு வழக்கு: சித்தாா்த் கேரா தலைமறைவானதாக தில்லி நீதிமன்றம் அறிவிப்பு
ரூ.400 கோடி மதிப்பிலான சீகல் மாரிடைம் ஏஜென்சீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மோசடி குற்றச்சாட்டு வழக்கில் சித்தாா்த் கேரா தலைமறைவானவா் என தில்லி நீதிமன்றம் அறிவித்தது.
பிரதிப் படம்
ரூ.400 கோடி மதிப்பிலான சீகல் மாரிடைம் ஏஜென்சீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மோசடி குற்றச்சாட்டு வழக்கில் சித்தாா்த் கேரா தலைமறைவானவா் என தில்லி நீதிமன்றம் அறிவித்து, அவா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யுமாறு காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டது.
குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் பிரிவு 82-இன் கீழ் விசாரணை தொடங்கி 30 நாட்கள் கடந்தும், கேரா நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகத் தவறிவிட்டாா் என்று நீதித்துறை மாஜிஸ்திரேட் தீபக்ஷி ராணா கூறினாா்.
செப்டம்பா் 30 தேதியிட்ட உத்தரவில், நீதிமன்றம், ‘இந்தச் சூழ்நிலையில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சித்தாா்த் கேரா இந்த வழக்கில் தலைமறைவானவா் என அறிவிக்கப்படுகிறாா். சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தின் எஸ்எச்ஓ, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறாா்‘ என்று கூறியது.
கேராவை நாடு கடத்துவதற்கான தூதரக வழிகளை ஆராய விசாரணை அமைப்புக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்த ஓராண்டுக்குப் பிறகு இந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
செப்டம்பா் 18, 2025 தேதியிட்ட ஒரு உத்தரவில், ‘முக்கிய குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரான சித்தாா்த் கேராவை நாடு கடத்தக் கோருவதற்கு, புலனாய்வு அமைப்பு இராஜதந்திர வழிகளை நாடலாம்‘ என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது. இந்த வழக்கில் உள்ள மற்ற குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களிடமிருந்து கூடுதல் ஆவணங்களையும் ஒத்துழைப்பையும் கோருவதற்கும் உச்ச நீதிமன்றம் புலனாய்வாளா்களுக்கு அனுமதி அளித்தது.
பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு, ஜனவரி 2022-ல், மோசடி, போலி ஆவணம் தயாரித்தல், குற்றவியல் நம்பிக்கை மீறல் மற்றும் குற்றவியல் சதி உள்ளிட்ட இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கையைப் பதிவு செய்தது.
குற்றச்சாட்டுகளின்படி, கேராவும் அவரது தந்தை அஜய் கேராவும், சீகல் நிறுவனத்தின் வணிகத்தையும் அதற்கான கொடுப்பனவுகளையும் அஸூா் இன்டா்நேஷனல் எல்எல்சி மற்றும் அது தொடா்பான ஒரு நிறுவனத்திற்குத் திசைதிருப்பியுள்ளனா்.
மத்திய கிடங்கு கழகத்தின் முன்னாள் நிா்வாக இயக்குநரான அஜய் கேரா, செப்டம்பா் 22, 2022 அன்று கைது செய்யப்பட்டு, அதே ஆண்டு டிசம்பரில் அவா் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தில்லி உயா் நீதிமன்றம் 2023 ஏப்ரலில் அவருக்கு பிணை வழங்கியது.
2021 ஜூன் வரை சீகல் நிறுவனத்தின் அமெரிக்கக் கிளையில் வணிக மேம்பாட்டு மேலாளராகப் பணியாற்றிய சித்தாா்த் கேரா, தனது மனைவி ஸ்ருதி அரோராவுடன் சோ்ந்து அஸூா் இன்டா்நேஷனல் எல்எல்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநராக இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
சித்தாா்த் கேராவும் அவரது மனைவியும் அமெரிக்காவில் வசித்து வந்ததாக தில்லி உயா் நீதிமன்றம் 2023-ல் குறிப்பிட்டது.
2025 பிப்ரவரியில், அவரது தாயாா் சாரு கேரா மற்றும் சகோதரா் ஆதாா் கேரா ஆகியோரின் முன்பிணை மனுக்களை உயா் நீதிமன்றம் நிராகரித்தது.
இந்த வழக்கில் உள்ள குற்றச்சாட்டுகள் இன்னும் விசாரணையில் நிரூபிக்கப்படவில்லை.
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