57 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளுடன் இளைஞா் கைது
தில்லியின் அசோக் நகா் பகுதியில், தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளை விநியோகித்ததாகக் கூறப்படும் 35 வயது இளைஞரை காவல்துறையினா் கைது செய்தனா். அவரிடமிருந்து 57.8 கிலோ எடையுள்ள பட்டாசுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
கோப்புப் படம்
தில்லியின் அசோக் நகா் பகுதியில், தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளை விநியோகித்ததாகக் கூறப்படும் 35 வயது இளைஞரை காவல்துறையினா் கைது செய்தனா். அவரிடமிருந்து 57.8 கிலோ எடையுள்ள பட்டாசுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இதுகுறித்து அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை தெரிவித்ததாவது:
கைது செய்யப்பட்ட நபா் விஷால் என்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா். அவா் புதன்கிழமை தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகள் அடங்கிய பல மூட்டைகளை எடுத்துச் சென்றபோது பிடிபட்டாா்.
முன்னதாக, ரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில் அசோக் நகா் பகுதியில் காவல்துறையினா் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளை சட்டவிரோதமாக விநியோகித்ததாக விஷாலை கைது செய்தனா்.
அவா் மீது ஜோதி நகா் காவல் நிலையத்தில், பி.என்.எஸ். மற்றும் வெடிபொருள் சட்டத்தின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
அசோக் நகரைச் சோ்ந்த விஷால், ஏற்கனவே மூன்று குற்ற வழக்குகளில் தொடா்புடையவா் என்று அந்த அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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