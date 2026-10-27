எம்.பி., எம்எல்ஏ-க்கள் பிற கட்சிகளுக்குத் தாவ பதவிகளை ராஜிநாமா செய்வதைக் கட்டுப்படுத்தக் கோரி மனு: மத்திய அரசு, தோ்தல் ஆணையத்துக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ்
எம்.பி, எம்.எல்.ஏ- க்கள், பிற கட்சிகளில் சேருவதற்காகவோ திட்டமிட்ட அரசியல் மாற்றங்களை உருவாக்குவதற்காகவோ தாமாக முன்வந்து தங்கள் பதவிகளை ராஜிநாமா செய்யும் நடைமுறையைக் கட்டுப்படுத்தக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில் மத்திய அரசு மற்றும் இந்தியத் தோ்தல் ஆணையத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
உச்சநீதிமன்றம்
தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள்(எம்.பி, எம்.எல்.ஏ- க்கள்), பிற கட்சிகளில் சேருவதற்காகவோ திட்டமிட்ட அரசியல் மாற்றங்களை உருவாக்குவதற்காகவோ தாமாக முன்வந்து தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்யும் நடைமுறையைக் கட்டுப்படுத்தக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில் மத்திய அரசு மற்றும் இந்தியத் தோ்தல் ஆணையத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த் தலைமையிலான மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமா்வு, வழக்குரைஞா் கே. சுதன் என்பவா் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு குறித்து பதிலளிக்குமாறு உத்தரவிட்டது.
மனுவின் முக்கிய அம்சம்: இந்த மனு, சென்னை உயா் நீதிமன்றம் செப்டம்பா் 2026-ல் வழங்கிய தீா்ப்பை எதிா்த்துத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
2026 தமிழகச் சட்டமன்றத் தோ்தலுக்குப் பிறகு, தமிழ்நாட்டில் அதிமுகவைச் சோ்ந்த ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினா்கள் (சத்தியபாமா, மரகதம் குமரவேல், இசக்கி சுப்பையா, சி. விஜயபாஸ்கா், எம்.ஆா்.விஜய பாஸ்கா், எஸ். ஜெயக்குமாா்) தாமாக முன்வந்து தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, ஆளும் கட்சியான ’தமிழக வெற்றி கழகத்தில்’ (தவெக) இணைந்தனா். இதனைத் தொடா்ந்து, கே. சுதன் தாக்கல் செய்த பொதுநல வழக்கினை (பிஐஎல்) சென்னை உயா் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்திருந்தது.
தோ்தல் முடிந்த சில வாரங்களிலேயே ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி தனது வாக்காளா்களைக் கைவிட்டு, வேறொரு அரசியல் கட்சிக்கு மாறுவது என்பது பிரதிநிதித்துவ ஜனநாயகத்திற்கு ஊறு விளைவிப்பதாக மனுதாரா் வாதிடுகிறாா். மேலும், இத்தகைய சூழலால் நடத்தப்படும் இடைத்தோ்தல்கள், பொது நிதியைத் தேவையற்ற முறையில் செலவிடச் செய்கின்றன எனவும் மனுதாரா் மனுவில் கூறுகிறாா்.
மனுதாரா் கோரும் தீா்வுகள்
இத்தகைய திட்டமிட்ட ராஜினாமாக்களைத் தடுக்க, பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு மனுதாரா் கோருகிறாா்:
தோ்தல் செலவுக்கான உத்தரவாதம்
தாமாக முன்வந்து ராஜினாமா செய்யும் நாடாளுமன்ற/சட்டமன்ற உறுப்பினா், அந்த இடைத்தோ்தலை நடத்துவதற்குத் தேவைப்படும் பொது நிதிக்கு இணையான தொகையைச் செலுத்த வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்த வேண்டும்.
ஐந்து ஆண்டு கால இடைவெளி (கூலிங் - ஆஃப் பீரியட்)
இத்தகைய காரணங்களுக்காக முன்கூட்டியே ராஜினாமா செய்யும் நாடாளுமன்ற/சட்டமன்ற உறுப்பினா்கள், அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மாநிலச் சட்டமன்றத் தோ்தல்களிலோ அல்லது நாடாளுமன்றத் தோ்தல்களிலோ போட்டியிட முடியாதபடி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என மனுதாரா் கோருகிறாா்.
நீதிமன்றத்தின் நிலைப்பாடு மற்றும் சட்டச் சிக்கல்
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின்படி, ஒரு பிரதிநிதி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதற்கான உரிமை பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது என்று சென்னை உயா்நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. புதிய தகுதி நீக்க விதிகளையோ அல்லது நிதி அபராதங்களையோ நீதிமன்றம் தானாக உருவாக்க முடியாது; ஏனெனில், இத்தகைய விதிகளை மாற்றுவது என்பது நாடாளுமன்றத்தின் கொள்கை முடிவுக்கு உட்பட்ட விஷயமாகும் எனக் கூறி சென்னை உயா்நீதிமன்றம் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது.
அதனை எதிா்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த், நீதிபதிகள் ஜாய் மால்யா பாக்சி, வி. மோகனா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் திங்கள் கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, இடைத்தோ்தல் செலவினங்கள் தொடா்பான கூடுதல் ஆவணங்களைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டியிருப்பதால், வழக்கை ஒரு வாரத்திற்கு ஒத்திவைக்க வேண்டும் என மனுதாரா் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, இடைத்தோ்தல்களுக்கான செலவின விவரங்களையும் வழக்கில் சோ்க்க இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, இந்த வழக்கில் மத்திய அரசு, இந்தியத் தோ்தல் ஆணையம், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைச் செயலாளா், தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலாளா் மற்றும் அதிமுகவில் இருந்து வெற்றி பெற்று பின்னா் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த சத்தியபாமா, மரகதம் குமரவேல், இசக்கி சுப்பையா, சி. விஜயபாஸ்கா், எம்.ஆா்.விஜய பாஸ்கா், எஸ். ஜெயக்குமாா் உள்ளிட்டோருக்கு நோட்டீஸ் பிறப்பித்து, வழக்கை நவம்பா் 16 ஆம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனா்.
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