தவெகவின் என்.ஆனந்த் உள்ளிட்டோா் மீது குதிரை பேர குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனு: உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி
தவெக பொதுச் செயலாளா் என். ஆனந்த், அதிமுகவின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினா்கள் சிலா் மீது சுமத்தப்பட்ட ’குதிரை பேரம்’ தொடா்பான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து, சிபிஐ விசாரணை நடத்தக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
முதல்வர் விஜய்யுடன் அமைச்சர் என்.ஆனந்த் - கோப்புப் படம்
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் (தவெக) பொதுச் செயலாளா் என். ஆனந்த் மற்றும் அதிமுகவின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினா்கள் சிலா் மீது சுமத்தப்பட்ட ’குதிரை பேரம்’ தொடா்பான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து, சிபிஐ விசாரணை நடத்தக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த், நீதிபதி ஜாய்மால்யா பாக்சி மற்றும் நீதிபதி வி. மோகனா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு, வழக்குரைஞா் எம். சீனிவாசன் தொடா்ந்த மனுவை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள மறுத்துவிட்டது.
வழக்கின் முக்கிய அம்சங்கள்
அரசியல் விவகாரம், குற்றவியல் விவகாரம் அல்ல: ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினா் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு மற்றொரு கட்சியில் சேருவது என்பது அந்தந்த அரசியல் கட்சிகள் கையாள வேண்டிய ஒரு உள் அரசியல் விவகாரம் என்றும், கட்சி மாறுதல் செயல்பாட்டில் இயல்பாகவே ‘குற்றவியல் அம்சம் ஏதுமில்லை‘ என்றும் நீதிபதிகள் வாய்மொழியாகக் குறிப்பிட்டனா். ‘ஒருவா் ராஜினாமா செய்துவிட்டு அமைச்சராகிறாா் என்றால், அது அரசியல் செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதிதான்‘ என்று அந்த அமா்வு தெரிவித்தது.
விசாரணையின் சுதந்திரம்
ஏற்கனவே முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மனுதாரா் தரப்பு வாதிட்டபோது, உள்ளூா் சட்ட நடைமுறைகளின்படி அது தொடா்பான விசாரணை வழக்கம்போல நடைபெறும் என்றும், அதற்கு எந்தவொரு அசாதாரண தலையீடும் தேவையில்லை என்றும் நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது.
கொள்கை ரீதியான கோரிக்கையை நிராகரித்தல்
பதவியை ராஜினாமா செய்யும் அல்லது தகுதி நீக்கம் செய்யப்படும் வேட்பாளா்கள் இடைத்தோ்தல்களில் போட்டியிடுவதைத் தடுக்கும் வகையில், கடுமையான வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்க அரசியலமைப்பின் 142-வது பிரிவின் கீழ் உச்ச நீதிமன்றம் தனது சிறப்பு அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அரசியல் செயல்பாடுகளும் சட்டமன்ற விதிகளும் நாடாளுமன்றத்தின் கொள்கை வரம்பிற்குள் வருவதாலும், ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள சட்டங்கள் இருப்பதாலும், இதில் தலையிடவோ அல்லது புதிய வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்கவோ நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
பின்னணி
அதிமுகவின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினா்கள் நால்வா் (கே. மரகதம் குமரவேல், எஸ். ஜெயக்குமாா், பி. சத்தியபாமா மற்றும் இசக்கி சுப்பையா) தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்தபோது, சட்டவிரோதமான அரசியல் தூண்டுதல்களும் ’குதிரை பேரமும்’ நடைபெற்ாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. இது குறித்து சிபிஐ மூலம் காலக்கெடுவுக்குள் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று இந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.
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