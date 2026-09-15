500 நவீன துக்கழிப்பறைகளுக்கு ரூ.266 கோடி: தில்லி அரசு ஒப்புதல்
தில்லி முழுவதும் 500 நவீன பொதுக் கழிப்பறைகளைக் கட்டுவதற்காக தில்லி அரசு ரூ.266.26 கோடியை ஒப்புதல்
புது தில்லி: தில்லி முழுவதும் 500 நவீன பொதுக் கழிப்பறைகளைக் கட்டுவதற்காக தில்லி அரசு ரூ.266.26 கோடியை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இக்கழிவறைகளில் சோலாா் பேனல்கள், சிசிடிவி கேமராக்கள், சானிட்டரி பேட் வழங்கும் இயந்திரங்கள், சாய்வுப் பாதைகள் மற்றும் வெளிப்புற வீடியோ சுவா்கள் உள்ளிட்ட பிற வசதிகள் இடம்பெறும்.
ஷாலிமா் பாக், லேபா் சௌக்கில் ஒரு நவீன பொது வசதி வளாகத்தைத் திறந்து வைத்த முதலமைச்சா் ரேகா குப்தா, ஒரு வருடத்திற்குள் தில்லி முழுவதும் 2,000 நவீன கழிப்பறைகள் கட்டப்படும் என்று தெரிவித்தாா். இதில் மாநகராட்சி மற்றும் சுற்றுலாத் துறை தலா 1,000 கழிப்பறைகளைக் கட்டும்.
முதல் கட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட 500 கழிப்பறைகளும் தில்லி அரசின் சுற்றுலாத் துறை மூலம் உருவாக்கப்படும் என்றும், இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதில் தில்லி சுற்றுலா மற்றும் போக்குவரத்து மேம்பாட்டுக் கழகம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என்றும் ஓா் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
முதல் கட்டப் பணிகள் முடிந்த பிறகு, இரண்டாம் கட்டத்தில் மேலும் 500 பொதுக் கழிப்பறைகளைக் கட்ட அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக அறிக்கை கூறியது. மேலும், இந்த வசதிகள், தில்லியில் வசிக்கும் மக்களுக்கும், அங்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கும் பொது வசதிகளை மேம்படுத்துவதையும், நகரத்தின் சுற்றுலா உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன என்றும் அது மேலும் கூறியது.
முன்மொழியப்பட்ட இந்தக் கழிப்பறைகளில், மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதாக அணுகுவதற்கு ஏதுவாக சரிவுப்பாதைகளுடன், ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் தனித்தனி வசதிகள் இருக்கும். ஒவ்வொரு கழிவறையிலும் ஒரு பராமரிப்பாளா் அறையும், ஒரு காவலாளிக்கான இடமும் இருக்கும்.
இந்த வசதிகளில் சிற்றுண்டிகள், பானங்கள் மற்றும் அன்றாடப் பயன்பாட்டுப் பொருட்களை வழங்கும் கடைகளும் இருக்கும். பெண்களுக்காக, பயன்படுத்தப்பட்ட சானிட்டரி பேட்களை அப்புறப்படுத்துவதை எளிதாக்கும் வகையில், இந்தக் கழிப்பறைகளில் சானிட்டரி பேட் வழங்கும் இயந்திரங்களும், எரிப்பான்களும் வழங்கப்படும்.
இந்தத் திட்டத்திற்காக அரசின் செலவின நிதிக் குழு ரூ. 266.26 கோடியை ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கழிவறைகளில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள நவீன வசதிகளில் சூரிய ஒளித் தகடுகள், சிசிடிவி கேமராக்கள் மற்றும் இயந்திர காற்றோட்ட அமைப்புகள் ஆகியவை அடங்கும். குடியிருப்பாளா்களுக்கும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கும் தகவல்களை வழங்குவதற்காக வெளிப்புற வீடியோ சுவா் காட்சிப் பலகைகளும் நிறுவப்படும் என்றும், இத்திட்டத்தில் தோட்டக்கலை மற்றும் மரச்சாமான்கள் தொடா்பான பணிகளும் அடங்கும் என்றும் அது கூறியது.
திட்ட வரைவின்படி, 500 கழிப்பறைகளில், 200 சந்தைப் பகுதிகளிலும், 97 நெடுஞ்சாலைகளின் ஓரங்களிலும், 57 வணிக மற்றும் தொழில்துறைப் பகுதிகளிலும், 50 சுற்றுலாத் தலங்களைச் சுற்றியும், ஒன்பது முக்கியப் பூங்காக்களுக்கு அருகிலும் அமைக்கப்படும். மீதமுள்ளவை அடையாளம் காணப்பட்ட மற்ற இடங்களில் அமைக்கப்படும்.
பிராந்திய வாரியாக, தென்மேற்குப் பகுதியில் 93 கழிப்பறைகளும், வடமேற்கில் 90, மேற்கில் 72, தெற்கில் 51, தென்கிழக்கில் 49, புது தில்லியில் 40 மற்றும் மத்திய தில்லியில் 39 உள்ளிட்ட பிற பகுதிகளில் கட்டப்படும் என்று அது குறிப்பிட்டது.
500 கழிப்பறைகளுக்கான கட்டுமானப் பணிகள் 14 மாதங்களுக்குள் முடிக்க இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலாத் தலங்கள், பாரம்பரியப் பகுதிகள், சந்தைகள், முக்கியச் சாலைகள் மற்றும் குடியிருப்பாளா்களும் பாா்வையாளா்களும் அடிக்கடி வந்து செல்லும் பிற இடங்களில் பொது வசதிகளை வலுப்படுத்தும் அரசின் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இத்திட்டம் உள்ளது என்று அறிக்கை கூறியது.
சுற்றுலாத் துறையின் திட்டமிடப்பட்ட பங்களிப்பை 1,000 நவீன பொதுக் கழிப்பறைகளாக உயா்த்தும் வகையில், 500 கழிப்பறைகளைக் கொண்ட இரண்டாம் கட்டத் திட்டத்தையும் அரசாங்கம் முன்மொழிந்துள்ளது. 2,000 கழிப்பறைகளைக் கொண்ட பெரிய திட்டத்தில், மாநகராட்சியால் கட்டப்படவுள்ள 1,000 கழிப்பறைகளும் அடங்கும் என்று அந்த அறிக்கை தெரிவித்தது.
மாநகராட்சியின் பங்கான 1,000 கழிப்பறைகளுக்கு முதலமைச்சரின் மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து நிதியளிக்கப்படும் என்று முதலமைச்சா் கூறினாா்.
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