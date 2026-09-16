மாணவா் தங்குமிடத் தேவைகளைக் கண்டறியவும் பி.ஜி. பதிவுசெய்யவும் இணையதளங்களை அமைக்க முடிவு
மாணவா் தங்குமிடம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடா்பான உயா்மட்டக் குழுவின் முதல் கூட்டத்தில், மாணவா் தங்குமிடத் தேவைகளைக் கண்டறியவும், பேயிங் கெஸ்ட் வசதிகளைப் பதிவு செய்யவும், புதிய விடுதிகளுக்கான நிலப் பகுதிகளை அடையாளம் காணவும் 15 நாட்களுக்குள் இரண்டு இணையதளங்களை உருவாக்க தில்லி அரசு முடிவு
பிரதிப் படம்
மாணவா் தங்குமிடம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடா்பான உயா்மட்டக் குழுவின் முதல் கூட்டத்தில், மாணவா் தங்குமிடத் தேவைகளைக் கண்டறியவும், பேயிங் கெஸ்ட் (பி.ஜி.) வசதிகளைப் பதிவு செய்யவும், புதிய விடுதிகளுக்கான நிலப் பகுதிகளை அடையாளம் காணவும் 15 நாட்களுக்குள் இரண்டு இணையதளங்களை உருவாக்க தில்லி அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
மாணவா் தங்குமிடப் பற்றாக்குறையைச் சரிசெய்யும் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, விடுதி கட்டுவதற்காக தில்லியில் உள்ள அம்பேத்கா் பல்கலைக்கழகத்தின் சில நிலங்களை எடுத்துக்கொள்வது குறித்தும் பேச்சுவாா்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாக கல்வி அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் கூறினாா்.
தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் தெற்கு வளாகத்தின் மையப்பகுதியில் உள்ள சத்ய நிகேதனில் ஐந்து மாடி பேயிங் கெஸ்ட் (பி.ஜி.) தங்குமிடம் இடிந்து விழுந்து, ஐந்து மாணவா்கள் உட்பட ஏழு போ் உயிரிழந்ததைத் தொடா்ந்து, தில்லியில் மாணவா்களுக்கு முறையான விடுதி வசதிகள் இல்லாத பிரச்சினை அதிக கவனம் பெற்றுள்ளது.
சூட் தலைமையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்தில், பயிற்சி மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி துறை உட்பட அனைத்துத் தரப்பினரையும் விதிகளை உருவாக்குவதில் ஈடுபடுத்தி, பி.ஜி. தங்குமிடங்களுக்கான புதிய சட்டங்களையும் விதிமுறைகளையும் வரைவு செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது.
‘தில்லியில் உள்ள அனைத்துப் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களில் உள்ள மாணவா் தரவுகளை வரைபடமாக்குவதற்காக 15 நாட்களுக்குள் ஒரு மைய இணையதளம் உருவாக்கப்படும். அதே நேரத்தில், பி.ஜி. உரிமையாளா்கள் தங்கள் கட்டமைப்புகளை பதிவு செய்வதற்கும், கட்டடத்தின் வயது, கட்டமைப்பின் அளவு மற்றும் தீ பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் போன்ற விவரங்களை வழங்குவதற்கும் ஒரு தனி இணையதளம் உருவாக்கப்படும்,‘ என்று அவா் கூறினாா்.
முதுகலைத் தங்குமிடத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்தக் குழு ஒரு கட்டாயப் பதிவு கட்டமைப்பு மற்றும் நிறுவன மற்றும் தனியாா் முதுகலைத் தங்குமிடங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு மத்திய தரவுத்தளத்தை உருவாக்குவதில் செயல்படும்.
மேலும், கட்டாயக் கட்டமைப்புத் தணிக்கைகள், தீ பாதுகாப்புச் சோதனைகள், அவசரகால வெளியேற்ற நெறிமுறைகள் மற்றும் முதுகலைத் தங்குமிட நடத்துநா்கள் மற்றும் மாணவா்களுக்கான வழக்கமான மாதிரிப் பயிற்சிகள் உள்ளிட்ட கட்டமைப்பு மற்றும் தீ பாதுகாப்பில் இந்தக் குழு கவனம் செலுத்தும் என்றும் அது கூறியது.
இந்தக் குழுவில் தலைமைச் செயலாளா், தில்லி காவல்துறை ஆணையா்,உள்துறை, வருவாய், சுகாதாரம், நகா்ப்புற வளா்ச்சி, சட்டம் மற்றும் பொதுப்பணித் துறைகளின் செயலாளா்கள், தலைமைத் தீயணைப்பு அதிகாரி மற்றும் தில்லி பல்கலைக்கழகம், குரு கோவிந்த் சிங் இந்திரபிரஸ்தா பல்கலைக்கழகம், அம்பேத்கா் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றின் துணைவேந்தா்கள் ஆகியோா் அடங்குவா்.
இந்த முதல் கூட்டத்தில் தலைமைச் செயலாளா், தில்லி காவல்துறை ஆணையா், மாநகராட்சி ஆணையா், பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தா்கள் மற்றும் முதன்மைச் செயலாளா் (கல்வி) உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா் என்று அது மேலும் தெரிவித்தது.
தில்லி முழுவதும் மாணவா்களுக்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் வசதிகளை வலுப்படுத்தும் அதே வேளையில், பாதுகாப்பான, எளிதில் அணுகக்கூடிய மற்றும் சிறந்த மாணவா் தங்குமிடங்களை வழங்குவதற்கான ஒரு ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையில் இந்தக் கூட்டம் கவனம் செலுத்தியதாக சூட் கூறினாா்.
தேசிய தலைநகா் முழுவதும் மாணவா் தங்குமிடங்களின் கடுமையான பற்றாக்குறை, பாதுகாப்புத் தரங்கள் மற்றும் மாணவா் தங்குமிடங்களின் ஒழுங்குமுறை ஆகியவற்றை மறுஆய்வு செய்ய, 20 உறுப்பினா்களைக் கொண்ட இந்த உயா்மட்டக் குழுவை துணைநிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து அமைத்தாா்.
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